Коронавирус в Украине: сообщили обнадеживающие Covid-цифры

За сутки 13 февраля в Украине обнаружили 16 993 новых случаев Covid-19. Это на 7525 меньше, чем за предыдущие сутки. Из них положительные тесты получили 1447 детей и 252 медработников.
В больницы попали 2270 больных. Умерли 142 пациента. Выздоровели – 9338, сообщает Минздрав.
За все время пандемии в Украине заболели – 4 542 693 человека, выздоровели – 3788395. Умерли – 102950.
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Ситуация в областях:
г. Киев – 2 293
Винницкая – 401
Волынская – 445
Днепропетровская – 1171
Донецкая – 737
Житомирская – 739
Закарпатская – 292
Запорожская – 468
Ивано-Франковская – 436
Киевская – 530
Кировоградская – 258
Луганская – 245
Львовская – 736
Николаевская – 746
Одесская – 1519
Полтавская – 222
Ровенская – 395
Сумская – 500
Тернопольская – 361
Харьковская – 1107
Херсонская – 721
Хмельницкая – 564
Черкасская – 823
Черновицкая – 571
Черниговская – 713
По состоянию на утро 4 февраля в Украине обнаружили 43 778 новых больных коронавирусом. Это было самое большое количество больных за время пандемии в Украине.
Среди инфицированных были 4381 ребенок и 873 медработника.
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