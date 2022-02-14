Коронавирус в Украине: сообщили обнадеживающие Covid-цифры

За все время пандемии коронавируса в Украине заболели более 4,5 млн человек. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За сутки 13 февраля в Украине обнаружили 16 993 новых случаев Covid-19. Это на 7525 меньше, чем за предыдущие сутки. Из них положительные тесты получили 1447 детей и 252 медработников.

В больницы попали 2270 больных. Умерли 142 пациента. Выздоровели – 9338, сообщает Минздрав.

За все время пандемии в Украине заболели – 4 542 693 человека, выздоровели – 3788395. Умерли – 102950.

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Ситуация в областях:

г. Киев – 2 293

Винницкая – 401

Волынская – 445

Днепропетровская – 1171

Донецкая – 737

Житомирская – 739

Закарпатская – 292

Запорожская – 468

Ивано-Франковская – 436

Киевская – 530

Кировоградская – 258

Луганская – 245

Львовская – 736

Николаевская – 746

Одесская – 1519

Полтавская – 222

Ровенская – 395

Сумская – 500

Тернопольская – 361

Харьковская – 1107

Херсонская – 721

Хмельницкая – 564

Черкасская – 823

Черновицкая – 571

Черниговская – 713

По состоянию на утро 4 февраля в Украине обнаружили 43 778 новых больных коронавирусом. Это было самое большое количество больных за время пандемии в Украине. Среди инфицированных были 4381 ребенок и 873 медработника.