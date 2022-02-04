Рекорд за все время пандемии: Covid-19 набирает невиданные обороты

Всего в Украине провели более 18,4 млн ПЦР-тестирований. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине выявили 43 778 новых больных коронавирусом. Это наибольшее количество больных за время пандемии в Украине. Среди инфицированных – 4 381 ребенок и 873 медработника.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 4 213 675 человек. Умерли 100 983 пациента, из них 174 – за последние сутки. Выздоровели 3 660 351 человек, за последние сутки – 9 497, сообщает Минздрав.

Больше всего новых случаев в Одесской, Львовской и Житомирской областях.

Лаборатории протестировали украинцев методом ПЦР – 96 361, ИФА – 7229. Также сделали 70 631 экспресс-тест на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 18,4 млн ПЦР-тестирований.

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Киев - 2869;

Винницкая область - 1356;

Волынская область - 1034;

Днепропетровская область - 2115;

Донецкая область - 1799;

Житомирская область - 3310;

Закарпатская область - 882;

Запорожская область - 1060;

Ивано-Франковская область - 1959;

Киевская область - 1551;

Кировоградская область - 331;

Луганская область - 805;

Львовская область - 3791;

Николаевская область - 921;

Одесская область - 4136;

Полтавская область - 1202;

Ровенская область - 2521;

Сумская область - 2073;

Тернопольская область - 1664;

Харьковская область - 1789;

Херсонская область - 1058;

Хмельницкая область - 2081;

Черкасская область - 1166;

Черновицкая область - 994;

Черниговская область - 1311.

С начала вакцинальной кампании привили 15 420 207 человек. Первую дозу имеют 15 420 205 человек, вторую дозу – 14 728 642. Дополнительной дозой вакцинировали 19 423 человека, бустерной – 421 057.

Желтая зона карантина в Украине сократилась вдвое. По состоянию на 3 февраля в ней находятся две области – Кировоградская и Полтавская. Большинство областей Украины находятся в оранжевой зоне. В красной зоне Ивано-Франковская и Ровенская области.