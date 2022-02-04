Рекорд за все время пандемии: Covid-19 набирает невиданные обороты

За последние сутки в Украине выявили 43 778 новых больных коронавирусом. Это наибольшее количество больных за время пандемии в Украине. Среди инфицированных – 4 381 ребенок и 873 медработника.
Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 4 213 675 человек. Умерли 100 983 пациента, из них 174 – за последние сутки. Выздоровели 3 660 351 человек, за последние сутки – 9 497, сообщает Минздрав.
Больше всего новых случаев в Одесской, Львовской и Житомирской областях.
Лаборатории протестировали украинцев методом ПЦР – 96 361, ИФА – 7229. Также сделали 70 631 экспресс-тест на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 18,4 млн ПЦР-тестирований.
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Киев - 2869;
Винницкая область - 1356;
Волынская область - 1034;
Днепропетровская область - 2115;
Донецкая область - 1799;
Житомирская область - 3310;
Закарпатская область - 882;
Запорожская область - 1060;
Ивано-Франковская область - 1959;
Киевская область - 1551;
Кировоградская область - 331;
Луганская область - 805;
Львовская область - 3791;
Николаевская область - 921;
Одесская область - 4136;
Полтавская область - 1202;
Ровенская область - 2521;
Сумская область - 2073;
Тернопольская область - 1664;
Харьковская область - 1789;
Херсонская область - 1058;
Хмельницкая область - 2081;
Черкасская область - 1166;
Черновицкая область - 994;
Черниговская область - 1311.
С начала вакцинальной кампании привили 15 420 207 человек. Первую дозу имеют 15 420 205 человек, вторую дозу – 14 728 642. Дополнительной дозой вакцинировали 19 423 человека, бустерной – 421 057.
Желтая зона карантина в Украине сократилась вдвое. По состоянию на 3 февраля в ней находятся две области – Кировоградская и Полтавская. Большинство областей Украины находятся в оранжевой зоне. В красной зоне Ивано-Франковская и Ровенская области.
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