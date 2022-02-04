Определили страны, где больше всего свирепствует Covid-19

По состоянию на утро пятницы в мире диагностировали более 388,5 млн Covid-случаев.

Больше всего больных обнаружили в Бразилии, Франции и США, свидетельствуют данные Worldometers. Украина на 21-м месте в мире.

В Бразилии 2 февраля зафиксировали более 286 тыс. новых инфицированных за сутки, во Франции - более 274 тыс., а в США - почти 256 тыс. Далее по количеству заболевших в рейтинге находятся Германия и Россия.

В то же время общее количество подтвержденных случаев коронавируса во Франции с начала пандемии превысило 20 млн.

Лидерами по суточной смертности стали: США (2 376), Индия (1 100), Россия (617) и Бразилия (923). Всего умерли более 11 310 человек. По суточной смертности в Европе лидируют Россия, Италия и Великобритания. Украина – шестая в рейтинге.

Автор: worldometers.info Украина - шестая в Европе по суточной смертности

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В Европе по суточному приросту болезни лидируют Франция, Германия и Россия. За все время пандемии излечились от недуга более 307 млн человек. Сейчас насчитывается более 75 млн активных случаев заболевания. С начала пандемии подтвердили более 5,7 млн смертей.

Желтая зона карантина в Украине сократилась вдвое. По состоянию на 4 февраля в ней находятся две области – Кировоградская и Полтавская. Большинство областей Украины находятся в оранжевой зоне. В красной зоне Ивано-Франковская и Ровенская области.