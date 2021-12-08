В Украине обновили карантинные зоны

8 декабря в желтую зону карантина перешла Полтавская область. Сейчас там находятся Киев и еще 13 областей.

На красном уровне эпидопасности остаются 10 регионов, свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

"Винницкая, Волынская, Житомирская, Запорожская, Киевская, Николаевская, Сумская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская области остаются в зоне строгих карантинных ограничений. Донецкая область находится на оранжевом уровне", - говорится в сообщении.

Автор: Минздрав В желтой зоне карантина - столица и 13 областей

К желтому уровню эпидопасности отнесли Киев, Днепропетровскую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Кировоградскую, Луганскую, Львовскую, Одесскую, Полтавскую, Ривненскую, Тернопольскую, Харьковскую, Херсонскую и Черновицкую области.

Уровень заболеваемости коронавирусом, при определенном показателе 75 на 100 тыс. населения, по стране составляет 400. В столице уровень заболеваемости - 586 на 100 тыс. населения. Самый высокий уровень инфицирования наблюдают в Полтавской и Волынской областях.

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За последние сутки в Украине обнаружили 9 371 новый подтвержденный случай коронавируса. Из них детей - 809, медработников - 175. Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватил 3 519 981 человек. Умерли 89 436 пациентов, из них 450 - за последние сутки. Выздоровели 3 109 423 человека, за последние сутки - 26 804.