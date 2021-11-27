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суббота, 27 ноября 2021 13:08

В Украине обновили карантинные зоны

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В Украине обновили карантинные зоны
Киев и 18 областей Украины находятся в красной зоне карантина. Фото: t.me/KyivCityOfficial

По состоянию на субботу, 27 ноября, Киев и 18 областей Украины находятся в красной зоне карантина.

Там превышены показатели Covid-госпитализаций, а также коэффициент обнаружения инфицирования коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Минздрава.

Регионы, где действуют наиболее жесткие ограничения: Киев, Херсонская, Одесская, Запорожская, Донецкая, Днепропетровская, Сумская, Николаевская, Ровенская, Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Хмельницкая, Черниговская, Львовская, Волынская, Черкасская и Винницкая области.

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На оранжевом уровне две области – Полтавская и Харьковская.

Четыре области в Украине "желтые". Это – Тернопольская, Кировоградская, Закарпатская и Черновицкая.

В Украине за минувшие сутки, 26 ноября, выявили 14 200 новых случаев заболевания коронавирусом. Среди заболевших 1296 детей и 212 медработников. Выздоровели за сутки 22 946 человек, смертельных случаев – 568.

Больше новых случаев зафиксировали в Киеве (1630), Донецкой (1044), Полтавской (904), Днепропетровской (866) и Винницкой (823) областях.

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Дата
27
ноября

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  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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