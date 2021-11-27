Коронавирус: в Украине более 14 тыс. новых больных

В Украине за сутки обнаружили 14,2 тыс. новых случаев коронавируса. Фото: slovoidilo

В Украине за прошлые сутки, 26 ноября, обнаружили 14 200 новых случаев заболевания коронавирусом.

Среди заболевших 1296 детей и 212 медработников. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Больше новых случаев зафиксировали в Киеве (1630), Донецкой (1044), Полтавской (904) областях. В больницы госпитализировали 3 305 человек.

Выздоровели за сутки 22 946 человек, смертельных случаев – 568.

За предыдущие сутки вакцинировали 279 776 человек. Одну дозу получили 81 459 человек, полностью иммунизированы – 198 317 человек.

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В то же время, с начала вакцинации от COVID-19 в Украине привито 13 246 110 человек, из них получили одну дозу – 13 246 108 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 10 808 676 человек. В общей сложности проведено 24 054 784 прививки.

Всемирная организация здравоохранения назвала 5 штаммов коронавируса, которые вызывают беспокойство в мире из-за возможных высоких рисков для населения.

В этот список добавился новый штамм коронавируса "Омикрон".