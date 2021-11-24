В Украине обновили карантинные зоны

В Украине сократили желтую зону карантинных ограничений.

В этой зоне опять две области – Кировоградская и Тернопольская, свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

"24 ноября Черновицкая область приобрела признаки оранжевого уровня, туда также входят Полтавская, Харьковская и Закарпатская области", - говорится в сообщении.

В красной зоне остаются Киев и 18 областей: Винницкая, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ривненская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая, Черкасская и Черниговская. В ближайшее время Луганская и Львовская область выйдут из этой зоны.

Автор: moz.gov.ua В Украине сократили желтую зону карантина

Ограничения красной зоны предусматривают запрет работы ресторанов, ТРЦ, рынков, спортзалов, бассейнов, фитнес-центров, заведений культуры и массовых мероприятий. Работа учебных заведений разрешается при наличии вакцинации у 100% педагогов.

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За последние сутки в Украине обнаружили 14 325 новых больных коронавирусом. Из них детей - 1183, медработников - 287. Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватил 3 367 461 человек. Умерли 82 913 пациентов, из них 595 - за последние сутки. Выздоровел 2 825 641 человек, за последние сутки - 29 044.