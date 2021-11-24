Более 14 тыс. новых Covid-случаев: какие регионы лидируют"

За последние сутки в Украине обнаружили 14 325 новых больных коронавирусом. Из них детей - 1183, медработников - 287.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Киеве (1743), Полтавской (1060), Донецкой (948), Запорожской (906) и Хмельницкой (808) областях.
Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватил 3 367 461 человек. Умерли 82 913 пациентов, из них 595 - за последние сутки. Выздоровел 2 825 641 человек, за последние сутки - 29 044, сообщает Минздрав.
Лаборатории сделали 108 827 тестов на Covid-19. Из них методом ПЦР - 52 719, ИФА - 11 343. Также сделали 44 765 экспресс-тестов на антиген к вирусу. Всего в Украине провели более 15,6 млн ПЦР-тестов.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Киев - 1743 случая;
Винницкая область - 659 случаев;
Волынская область - 581 случай;
Днепропетровская область - 674 случая;
Донецкая область - 948 случаев;
Житомирская область - 341 случай;
Закарпатская область - 403 случая;
Запорожская область - 906 случаев;
Ивано-Франковская область - 525 случаев;
Киевская область - 795 случаев;
Кировоградская область - 162 случая;
Луганская область - 336 случаев;
Львовская область - 511 случаев;
Николаевская область - 556 случаев;
Одесская область - 491 случай;
Полтавская область - 1060 случаев;
Ривненская область - 619 случаев;
Сумская область - 324 случая;
Тернопольская область - 275 случаев;
Харьковская область - 562 случая;
Херсонская область - 223 случая;
Хмельницкая область - 808 случаев;
Черкасская область - 518 случаев;
Черновицкая область - 173 случая;
Черниговская область - 132 случая.
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24 ноября показатели желтой зоны карантина есть только в Кировоградской, Тернопольской и Черновицкой области. Показатели оранжевой зоны есть у Закарпатской, Полтавской и Харьковская областей. Остальные регионы находятся в красной зоне.
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