В желтой зоне сейчас три области

 
Ексклюзивы
1/5
Россия превращает Беларусь в ОРДЛО для Европы – Муженко
Россия превращает Беларусь в ОРДЛО для Европы – Муженко
Просмотров: 594
"Запасы саранчи быстро закончились": на Мадагаскаре начался голод из-за климатических изменений
"Запасы саранчи быстро закончились": на Мадагаскаре начался голод из-за климатических изменений
Просмотров: 1449
Конец России, "Доця" в Донецке, ложь Зеленского: как украинцы почтили годовщину Революции достоинства
Конец России, "Доця" в Донецке, ложь Зеленского: как украинцы почтили годовщину Революции достоинства
Просмотров: 9109
Львовяне весь день несли цветы к мемориалу Небесной Сотни
Львовяне весь день несли цветы к мемориалу Небесной Сотни
Просмотров: 387
Почувствовать вкус, запах и звук: на ВДНХ открыли выставку "Zемля: неймовірна Україна"
Почувствовать вкус, запах и звук: на ВДНХ открыли выставку "Zемля: неймовірна Україна"
Просмотров: 360
"Путин-х**ло. Зеля - сц*кло": тысячи людей пришли на Майдан
"Путин-х**ло. Зеля - сц*кло": тысячи людей пришли на Майдан
Просмотров: 24016
Вспомнить Майдан: 94 дня революции в сотне фото от Gazeta.ua
Вспомнить Майдан: 94 дня революции в сотне фото от Gazeta.ua
Просмотров: 10872
Молитва за Украину, Зеленский с лампадкой, чествование погибших: как проходит День достоинства в столице - фоторепортаж
Молитва за Украину, Зеленский с лампадкой, чествование погибших: как проходит День достоинства в столице - фоторепортаж
1 Просмотров: 2601
Музею Революции достоинства быть: назвали сроки строительства
Музею Революции достоинства быть: назвали сроки строительства
Просмотров: 342
"Позор малороссам!" – Зеленского и Ермака встретили на Аллее Героев Небесной сотни
"Позор малороссам!" – Зеленского и Ермака встретили на Аллее Героев Небесной сотни
8 Просмотров: 7444
Фото
Все фото
5
4
4
3
9
Патрульные катера из США прибыли в Украину - фото
Патрульные катера из США прибыли в Украину - фото
Корабль везет Украине новые патрульные катера
Корабль везет Украине новые патрульные катера
Еще один подросток создал фейковую &quot;Дію&quot;
Еще один подросток создал фейковую "Дію"
Фильм об украинской чемпионке по боксу стал победителем фестиваля в Каннах
Фильм об украинской чемпионке по боксу стал победителем фестиваля в Каннах
Десантники и авиация провели мощные учения - подборка фото
Десантники и авиация провели мощные учения - подборка фото
Видео
Все видео
Россия превращает Беларусь в ОРДЛО для Европы – Муженко
Россия превращает Беларусь в ОРДЛО для Европы – Муженко
В Закарпатье задержали 10 нелегалов из Бангладеша
В Закарпатье задержали 10 нелегалов из Бангладеша
Выложили в YouTube документальный фильм "Революция под прицелом"
Выложили в YouTube документальный фильм "Революция под прицелом"
Украина отмечает День достоинства и свободы
Украина отмечает День достоинства и свободы
8 лет назад студенты студенты вышли против власти
8 лет назад студенты студенты вышли против власти
Интервью
1/5
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
"Путин может напасть на новогодние праздники или 8 декабря" – Александр Данилюк
1 Просмотров: 1701
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
"Я чайлд-фри. Женщина имеет право не делать того, что не хочет" – Ярослава Кравченко
1 Просмотров: 4599
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Украина – третья в мире по уровню распаханности. Впереди только Бангладеш и Дания
Просмотров: 1386
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
ФСБ захватила власть в России – историк Юрий Фельштинский
1 Просмотров: 1134
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
"Офис президента - рассадник российской агентуры" - Юрий Бутусов
3 Просмотров: 2718
Колонка
Оксана Снигур
Оксана Снигур
22 ноября 2021
Просмотров: 504
Усе організую
З москвичкою Поліною познайомилися в дитинстві. Її баба щороку приїжджала на Закарпаття відпочивати. Зупинялися в санаторії по сусідству. Ми з її ...
вторник, 23 ноября 2021 11:27

В желтой зоне сейчас три области

  Комментировать
В желтой зоне сейчас три области
19 областей сейчас в красной зоне. Фото: Pexels

23 ноября показатели желтой зоны карантина есть только в Кировоградской, Тернопольской и Черновицкой области.

Об этом сообщают на сайте Министерства здравоохранения.

Показатели оранжевой зоны есть в Закарпатской, Полтавской и Харьковской. Остальные области в красной зоне.

По состоянию на 22 ноября самая высокая загруженность коек с кислородом в Ивано-Франковской, Донецкой областях и Киеве.

Всего в Украине занято 55,8% коек с кислородом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине Covid-прививки будут делать бездомным

Самый высокий уровень госпитализации в Житомирской и Хмельницкой областях.

За прошлые сутки, 22 ноября, выявили 12 729 новых случаев коронавируса. Из них детей – 1058, медработников – 231. Умерло 720 больных. Выздоровели 23 107 человек.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В желтой зоне сейчас три области». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
ноября

Скандальная Майли Сайрус отмечает 28-летие: сенсационные фото и факты из жизни именинницы

"У меня СПИД": звездный певец сделал шокирующее заявление и скончался

"Бавария" легко разгромила "Динамо"

Самое читаемое
Сборная Украины не сможет попасть на Кубок мира
Сборная Украины не сможет попасть на Кубок мира
 1 Просмотров: 64382
&quot;Путин-х**ло. Зеля - сц*кло&quot;: тысячи людей пришли на Майдан
"Путин-х**ло. Зеля - сц*кло": тысячи людей пришли на Майдан
12
 Просмотров: 24016
Вспомнить Майдан: 94 дня революции в сотне фото от Gazeta.ua
Вспомнить Майдан: 94 дня революции в сотне фото от Gazeta.ua
105
 Просмотров: 10872
Гороскоп на 22-28 ноября: как успешно прожить неделю, которая будет кормить весь год
Гороскоп на 22-28 ноября: как успешно прожить неделю, которая будет кормить весь год
 Просмотров: 10134
Конец России, &quot;Доця&quot; в Донецке, ложь Зеленского: как украинцы почтили годовщину Революции достоинства
Конец России, "Доця" в Донецке, ложь Зеленского: как украинцы почтили годовщину Революции достоинства
19
 Просмотров: 9109
Общество
Создали приложение для борьбы с домашним насилием
Создали приложение для борьбы с домашним насилием Просмотров: 9
Патрульные катера из США прибыли в Украину - фото
Патрульные катера из США прибыли в Украину - фото
5
 Просмотров: 1242
На железной дороге обрыв, пассажирские рейсы опаздывают на 1-3 ч
На железной дороге обрыв, пассажирские рейсы опаздывают на 1-3 ч Просмотров: 387
Коронавирус продолжает "косить" украинцев: свежая статистика за сутки
Коронавирус продолжает "косить" украинцев: свежая статистика за сутки Просмотров: 1404
Гороскоп на 23 ноября: в чьей жизни наступает судьбоносный период
Гороскоп на 23 ноября: в чьей жизни наступает судьбоносный период
 Просмотров: 2133
Больше всего комментируют
16
Порошенко обратился к украинцам
8
Участники акции под Офисом президента "дали Ермаку 10 дней", чтобы ушел в отставку
4
Московская церковь назвала украинца антихристом
2
Еще один подросток создал фейковую "Дію"
1
Молитва за Украину, Зеленский с лампадкой, чествование погибших: как проходит День достоинства в столице - фоторепортаж
Голосов: 57587
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть