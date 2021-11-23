В желтой зоне сейчас три области

23 ноября показатели желтой зоны карантина есть только в Кировоградской, Тернопольской и Черновицкой области.
Об этом сообщают на сайте Министерства здравоохранения.
Показатели оранжевой зоны есть в Закарпатской, Полтавской и Харьковской. Остальные области в красной зоне.
По состоянию на 22 ноября самая высокая загруженность коек с кислородом в Ивано-Франковской, Донецкой областях и Киеве.
Всего в Украине занято 55,8% коек с кислородом.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине Covid-прививки будут делать бездомным
Самый высокий уровень госпитализации в Житомирской и Хмельницкой областях.
За прошлые сутки, 22 ноября, выявили 12 729 новых случаев коронавируса. Из них детей – 1058, медработников – 231. Умерло 720 больных. Выздоровели 23 107 человек.
Комментарии