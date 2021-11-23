В желтой зоне сейчас три области

19 областей сейчас в красной зоне. Фото: Pexels

23 ноября показатели желтой зоны карантина есть только в Кировоградской, Тернопольской и Черновицкой области.

Об этом сообщают на сайте Министерства здравоохранения.

Показатели оранжевой зоны есть в Закарпатской, Полтавской и Харьковской. Остальные области в красной зоне.

По состоянию на 22 ноября самая высокая загруженность коек с кислородом в Ивано-Франковской, Донецкой областях и Киеве.

Всего в Украине занято 55,8% коек с кислородом.

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Самый высокий уровень госпитализации в Житомирской и Хмельницкой областях.

За прошлые сутки, 22 ноября, выявили 12 729 новых случаев коронавируса. Из них детей – 1058, медработников – 231. Умерло 720 больных. Выздоровели 23 107 человек.