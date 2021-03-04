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четверг, 04 марта 2021 13:41

В Украине обновили карантинные зоны

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В Украине обновили карантинные зоны
В красной зоне сейчас находятся 3 области. Фото: pixabay.com

В Украине обновили карантинные зоны. К оранжевому уровню эпидопасности отнесли 9 областей: Винницкую, Донецкую, Закарпатскую, Запорожскую, Киевскую, Львовскую, Николаевскую, Сумскую и Тернопольскую.

В красной зоне сейчас находятся 3 области: Житомирская, Ивано-Франковская и Черновицкая. Их определила Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС, сообщает Минздрав.

Киев и остальные области попали в желтую зону.

Желтая зона предполагает:

- масочный режим в транспорте и закрытых помещениях;

- массовые мероприятия разрешены при условии наполненности зала на 50% и при выделении 4 кв. м пространства для одного человека;

- кинотеатры могут работать с наполненностью зала не более 50% и соблюдением шахматного порядка мест;

- разрешенная работа учебных заведений;

- заведения питания могут работать до 24 ч.;

- перевозка пассажиров во всех видах транспорта в количестве, не превышающем число мест для сидения;

- разрешена работа спортзалов, бассейнов и фитнес-клубов.

Красная зона предусматривает ограничения, которые действовали во время зимнего локдауна. Их будут вводить, если 3 дня подряд хотя бы 2 из 5 определенных показателей будут превышать норму и есть угроза коллапса медицинской системы. Речь о:

- загруженности коек с кислородом в регионе более чем на 65%;

- более 60 госпитализаций с Covid-19 на 100 тыс. населения в течение 7 дней;

- рост количества госпитализаций в регионе более чем на 50% за неделю;

- менее 300 ПЦР-тестирований за 7 дней на 100 тыс. населения;

- коэффициент выявленных случаев Covid-19 среди протестированных более 20%.

Оранжевая зона вводится, если в течение недели норма будет превышать 1 из этих показателей. Она не имеет дополнительных ограничений.

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В Украине официально подтвердили 2 случая так называемого британского штамма Covid-19. Новый штамм выявили у 2 Covid-больных из Ивано-Франковска.

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04
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