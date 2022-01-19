В Украине обновили карантинные зоны: ситуация неутешительнаяя

В Украине пять областей оранжевые. Красных пока нет. Фото: pixabay.com

На утро 19 января в оранжевой зоне карантина находятся уже пять областей.

К Ивано-Франковской, Ровенской, Сумской и Черновицкой добавилась и Львовская область, свидетельствуют данные Минздрава.

Особенно критическая ситуация в Ивано-Франковской области. Там сразу три Covid-показателя выходят за пределы нормы: количество новых случаев, уровень и динамика госпитализаций.

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В остальных оранжевых областях, кроме Львовской, критический показатель новых Covid-случаев. Во Львовской области фиксируют негативную динамику уровня госпитализаций.

Другие регионы - желтые.

Оранжевый уровень эпидемической угрозы не содержит дополнительных ограничений. Он является сигналом, что регион приближается к красной зоне. Местные власти оранжевых регионов могут самостоятельно вводить дополнительные ограничения. За прошедшие сутки, 18 января, в Украине выявили 12 815 новых случаев коронавируса. Из них детей - 1422, медработников - 464. Это на более 4 тыс. больше, чем 17 января. Умерли 163 больных. Выздоровели 5413 человек.