В Украине объявлен день траура по погибшим в харьковском доме престарелых

Сегодня объявлен день траура по погибшим в харьковском доме престарелых. ФОТО: ВВС

23 января в Украине объявлено днем ​​траура в связи с гибелью 15 человек в результате пожара в доме престарелых в Харькове.

Соответствующий указ подписал Владимир Зеленский, сообщает Офис президента.

Сегодня на всей территории Украины будет приспущен Государственный флаг на домах и сооружениях органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений и организаций.

Также будут отменены все развлекательно-концертные мероприятия и внесены соответствующие изменения в программы теле- и радиопередач.

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"В этом страшном пожаре мы потеряли 15 человек. Это были чьи-то отцы и матери, чьи бабушки и дедушки. Да, у них позади была долгая жизнь, но впереди их точно не должна была ждать такая ужасная смерть. Эти люди имели право на заботу, уход и безопасность на склоне своих лет. Чтобы достойно почтить их память, завтра объявлен день траура. Потому лишних граждан в Украине не существует ", - сказал Владимир Зеленский 22 января.

Днем 21 января в частном доме престарелых на окраине Харькова вспыхнул пожар. В помещении было 33 человека в возрасте от 25 до 90 лет. В результате 15 человек погибли, еще 5 получили ожоги и отравились чадом.