В Украине объявили штормовое предупреждение

В пятницу, 31 мая, на территории Украины объявлено штормовое предупреждение.
Причина - ухудшение погодных условий, сообщили в Укргидрометцентре.
В большинстве западных, северных, центральных и Одесской областях ожидаются грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сегодня Федота Овсянка: приметы и обычаи
Температура в западных областях днем составит +18... +23 градуса; на остальной территории днем +28... +33 градуса.
В Киеве в течение 31 мая прогнозируются дожди с грозами. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура ночью +15... +17, днем +25... +27 градусов.
Почти на всей части западной Украины 31 мая ожидается дождь, а на востоке будет сухо и солнечно. Порывы ветра ожидаются лишь в тех регионах страны, где пройдут сильные дожди с грозами.
Комментарии