В Украине объявили штормовое предупреждение

На большинстве территории Украины будут грозы. Фото: static.ukrinform.com

В пятницу, 31 мая, на территории Украины объявлено штормовое предупреждение.

Причина - ухудшение погодных условий, сообщили в Укргидрометцентре.

В большинстве западных, северных, центральных и Одесской областях ожидаются грозы, днем местами град и шквалы 15-20 м/с.

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Температура в западных областях днем составит +18... +23 градуса; на остальной территории днем +28... +33 градуса.

В Киеве в течение 31 мая прогнозируются дожди с грозами. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура ночью +15... +17, днем +25... +27 градусов.

Почти на всей части западной Украины 31 мая ожидается дождь, а на востоке будет сухо и солнечно. Порывы ветра ожидаются лишь в тех регионах страны, где пройдут сильные дожди с грозами.