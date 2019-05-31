Какой погоды ждать в последний весенний день

 
Ексклюзивы
1/5
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
Авиакатастрофа вертольота Ми-8: все подробности
1 Просмотров: 1107
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
Порошенко имеет наполеоновские планы - политолог
2 Просмотров: 1701
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
Запрос на Саакашвили проходит. Появились Зеленский и Вакарчук
2 Просмотров: 1836
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 2655
Саакашвили используют как торпеду
Саакашвили используют как торпеду
Просмотров: 1269
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Украина не получит транша от Евросоюза до конца осени
Просмотров: 531
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
Почему Зеленский вернул гражданство Саакашвили
5 Просмотров: 7074
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
"Это уже самые плохие прогнозы сбываются?" - соцсети реагируют на указ для Саакашвили
12 Просмотров: 7650
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2250
Назвали слабые и сильные стороны Зеленского
Назвали слабые и сильные стороны Зеленского
1 Просмотров: 3708
Фото
Все фото
13
4
16
6
12
Транспортное средство размером с 5-этажку: возле Киева прошел фестиваль воздушных шаров
Транспортное средство размером с 5-этажку: возле Киева прошел фестиваль воздушных шаров
Врачам удалось спасти новорожденного ребенка, который весил не больше яблока
Врачам удалось спасти новорожденного ребенка, который весил не больше яблока
Показали захватывающие фото с тренировок спецназовцев
Показали захватывающие фото с тренировок спецназовцев
Киевлянка рассказала, как создает конфеты из сыра
Киевлянка рассказала, как создает конфеты из сыра
&quot;Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года&quot; - основатель проекта &quot;Сука жизнь&quot;
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
Видео
Все видео
Зеленский на встрече с семьями погибших шахтеров поссорился с журналисткой
Зеленский на встрече с семьями погибших шахтеров поссорился с журналисткой
Украинцев будут защищать полицейские офицеры общин
Украинцев будут защищать полицейские офицеры общин
"Уникальное количество депутатов голосовали за языковой закон. В следующем созыве столько не наберется" - Княжицкий
"Уникальное количество депутатов голосовали за языковой закон. В следующем созыве столько не наберется" - Княжицкий
Показали испытания обновленных украинских ракет
Показали испытания обновленных украинских ракет
Стеклянный "мост Кличко" трещит по швам
Стеклянный "мост Кличко" трещит по швам
Интервью
1/5
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам: еколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам: еколог
Просмотров: 99
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 441
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 2655
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
Просмотров: 23806
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 2250
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
30 мая 2019
Просмотров: 216
Де живеться
З деяких пір живу в такому місці, в якому хотів жити, скільки себе знаю. Щоб у шибку зазирало листя хмелю й дикого винограду, щоб з вікна було ...
пятница, 31 мая 2019 08:05

Какой погоды ждать в последний весенний день

  Комментировать
Какой погоды ждать в последний весенний день
На востоке Украины будет жарко. Фото: apostrophe.ua

Почти на всей части западной Украини 31 мая будет падать дождь, а на востоке будет сухо и солнечно.

Порывы ветра ожидаются лишь в тех регионах страны, где будут сильные дожди с грозами - об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook.

"Единственный намек на сухой островок 31 мая - Волынь и Ровненщина. Плюс еще завтра дожди с грозами пройдут также в северной части и Винницкой области. На остальной территории - сухо, солнечно", - пишет она.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Рассказали, сколько пить воды летом

"Ветер будет преимущественно с северо-запада, на Востоке - юго-восточный, небольшой, максимум умеренный. Хотя там, где грозы, может рвануть", - уточнила синоптик.

По ее словам, в восточных областях будет жарко, до +32 градусов, а на западе - до +23.

"Температура воздуха ожидается самой высокой на юге и востоке Украины, а также в Днепре и районах области: +26 +32 градуса. В целом предусматривается 25 + 30 градусов, на западе +18 +23 градуса. В Киеве 31-го мая весна таки пустит слезу прощание до следующего года - в столице ожидается дождь, гроза. Температура воздуха будет комфортной, 24, 25 градусов ", - отметила она.

Федота Овсянка или Семь Дев отмечают 31 мая. Чествуют мученика Федота Анкирского и семь дев мучениц. В народе этот день считали благоприятным для посева овса. Поэтому назвали Федота Овсянка. Еще он совпадал с полным распусканием дубов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Какой погоды ждать в последний весенний день». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
31
мая

Популярное утреннее блюдо открыли случайно

Самое читаемое
Назад в прошлое: как одевались на выпускной Анджелина Джоли, Мишель Обама и другие селебрити
Назад в прошлое: как одевались на выпускной Анджелина Джоли, Мишель Обама и другие селебрити
21
 Просмотров: 38691
&quot;Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года&quot; - основатель проекта &quot;Сука жизнь&quot;
"Имеет 2 диплома, знает 2 языка. Бомжевал 3 года" - основатель проекта "Сука жизнь"
12
 Просмотров: 23797
Пляжный лайфхак: женщина соединила купальник и полотенце
Пляжный лайфхак: женщина соединила купальник и полотенце
5
 Просмотров: 18315
Астролог дала впечатляющий прогноз на 30 мая
Астролог дала впечатляющий прогноз на 30 мая
 Просмотров: 10107
Зеленский развязал руки НАБУ
Зеленский развязал руки НАБУ 1 Просмотров: 9752
Общество
Существенно подорожал сжиженный газ
Существенно подорожал сжиженный газ Просмотров: 99
Вакарчук рассказал о "черных пиарщиках" в своей партии
Вакарчук рассказал о "черных пиарщиках" в своей партии Просмотров: 909
Сегодня Федота Овсянка: приметы и обычаи
Сегодня Федота Овсянка: приметы и обычаи Просмотров: 117
Астролог рассказала, чем запомнится последний день весны
Астролог рассказала, чем запомнится последний день весны
 Просмотров: 162
Родные политзаключенных раскритиковали Ирину Геращенко
Родные политзаключенных раскритиковали Ирину Геращенко Просмотров: 765
Больше всего комментируют
6
Зеленский хайпанул на шаурме
5
Партия Порошенко собирает съезд. Планируют завербовать нардепов из НФ
4
Суд над Россией: Зеленский сформировал делегацию
3
Порошенко Парубий и Кличко пойдут на выборы в Раду одной партией - СМИ
2
Рада не отправила Гройсмана в отставку
Голосов: 39293
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua