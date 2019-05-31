Какой погоды ждать в последний весенний день

На востоке Украины будет жарко. Фото: apostrophe.ua

Почти на всей части западной Украини 31 мая будет падать дождь, а на востоке будет сухо и солнечно.

Порывы ветра ожидаются лишь в тех регионах страны, где будут сильные дожди с грозами - об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook.

"Единственный намек на сухой островок 31 мая - Волынь и Ровненщина. Плюс еще завтра дожди с грозами пройдут также в северной части и Винницкой области. На остальной территории - сухо, солнечно", - пишет она.

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"Ветер будет преимущественно с северо-запада, на Востоке - юго-восточный, небольшой, максимум умеренный. Хотя там, где грозы, может рвануть", - уточнила синоптик.

По ее словам, в восточных областях будет жарко, до +32 градусов, а на западе - до +23.

"Температура воздуха ожидается самой высокой на юге и востоке Украины, а также в Днепре и районах области: +26 +32 градуса. В целом предусматривается 25 + 30 градусов, на западе +18 +23 градуса. В Киеве 31-го мая весна таки пустит слезу прощание до следующего года - в столице ожидается дождь, гроза. Температура воздуха будет комфортной, 24, 25 градусов ", - отметила она.

Федота Овсянка или Семь Дев отмечают 31 мая. Чествуют мученика Федота Анкирского и семь дев мучениц. В народе этот день считали благоприятным для посева овса. Поэтому назвали Федота Овсянка. Еще он совпадал с полным распусканием дубов.