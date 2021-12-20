В Украине объявили штормовое предупреждение

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленским жестко манипулируют
Зеленским жестко манипулируют
4 Просмотров: 2466
"Зеленский кричал, что сделает все лучше. Но стал, как все" - как в Киеве зажигали главную елку страны
"Зеленский кричал, что сделает все лучше. Но стал, как все" - как в Киеве зажигали главную елку страны
Просмотров: 4528
Людоед и Белый лебедь, который "ударил" министра обороны США: где в Украине стоят самолеты, наводившие ужас на мир
Людоед и Белый лебедь, который "ударил" министра обороны США: где в Украине стоят самолеты, наводившие ужас на мир
Просмотров: 7461
В Киеве зажгли главную елку страны: яркие фото и видео
В Киеве зажгли главную елку страны: яркие фото и видео
Просмотров: 2529
ВСУ захватили позиции боевиков на Светлодарской дуге: как это было, впоминают участники боя
ВСУ захватили позиции боевиков на Светлодарской дуге: как это было, впоминают участники боя
Просмотров: 2484
Португальскую вишневку наливают в шоколадные бокалы
Португальскую вишневку наливают в шоколадные бокалы
Просмотров: 504
Зеленская сходила в супермаркет, Тимошенко играла на барабанах, Гончарук вернулся из Калифорнии – неделя политиков в фото
Зеленская сходила в супермаркет, Тимошенко играла на барабанах, Гончарук вернулся из Калифорнии – неделя политиков в фото
Просмотров: 3330
Во Львове открыли новогоднюю елку: яркие фото
Во Львове открыли новогоднюю елку: яркие фото
Просмотров: 1440
ОАСК выполняет все прихоти Банковой – политолог об Устинове во главе "Голоса"
ОАСК выполняет все прихоти Банковой – политолог об Устинове во главе "Голоса"
Просмотров: 324
"Джон корчился от боли под хохот зрителей": 10 трагических случаев на съемках фильмов и программ
"Джон корчился от боли под хохот зрителей": 10 трагических случаев на съемках фильмов и программ
Просмотров: 927
Фото
Все фото
6
9
1
5
12
В Мариуполе упала главная новогодняя елка
В Мариуполе упала главная новогодняя елка
На станции &quot;Вернадский&quot; зафиксировали рекордный уровень снега за 20 лет
На станции "Вернадский" зафиксировали рекордный уровень снега за 20 лет
Сегодня День Николая Чудотворца. Это один из величайших святых в мире
Сегодня День Николая Чудотворца. Это один из величайших святых в мире
В Карпатах фотоловушка &quot;поймала&quot; краснокнижного кота &quot;тихохода&quot;
В Карпатах фотоловушка "поймала" краснокнижного кота "тихохода"
В Киеве зажгли главную елку страны: яркие фото и видео
В Киеве зажгли главную елку страны: яркие фото и видео
Видео
Все видео
В Черкассах взорвали башни на химкомбинате "Азот"
В Черкассах взорвали башни на химкомбинате "Азот"
Как получить 1000 грн за вакцинацию
Как получить 1000 грн за вакцинацию
Вооружение ВМС пополнят комплексы крылатых ракет "Нептун"
Вооружение ВМС пополнят комплексы крылатых ракет "Нептун"
Одесские бабки на тренажерах стали звездами сети: эпическое видео
Одесские бабки на тренажерах стали звездами сети: эпическое видео
Гогилашвили не впервые кроет "трехэтажным" патрульных - всплыло новое видео
Гогилашвили не впервые кроет "трехэтажным" патрульных - всплыло новое видео
Интервью
1/5
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Украинские бизнесмены дают деньги на Голливуд, а об отечественном говорят: "На наше кино? Да ну, нет"
Просмотров: 369
"Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты" – Татьяна Мокриди
"Продала квартиру. Денег хватило на билеты в Штаты" – Татьяна Мокриди
Просмотров: 2547
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Ахметов недоплачивает государству более миллиарда гривен ежемесячно - Агия Загребельская
Просмотров: 2178
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
НАТО давно не прочь добавить наши Вооруженные силы в свой состав – Виктор Муженко
Просмотров: 3654
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
"У Путина есть один способ себя спасти - война против Украины" - Роман Бессмертный
3 Просмотров: 6372
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
17 декабря 2021
Просмотров: 522
Редакційне завдання
Місяць тому, коли європейська преса тільки почала обговорювати питання повномасштабного вторгнення росіян в Україну, до мене звернувся редактор ...
понедельник, 20 декабря 2021 09:53

В Украине объявили штормовое предупреждение

  Комментировать
В Украине объявили штормовое предупреждение
Гора Пип Иван Черногорский в Карпатах 20 декабря. По состоянию на 9:20 облачно там. Температура воздуха -14°C, ветер западный, 6-8 м/с. Фото: facebook.com/chornogora

В понедельник, 20 декабря, на территории Украины прогнозируют опасные метеоявления.

Ожидаются гололедица, сообщила пресс-служба ДСНС.

"20 декабря на дорогах большинства областей и столицы ожидается гололедица", - говорится в сообщении.

Из-за непогоды объявили первый уровень опасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Харькове срoвнили с землей легендарный завод: зрелищные кадры взрыва

20 декабря погода в Карпатах тоже будет опасной. Прогнозируют снегопады и метели, информирует Укргидрометцентр.

"20 декабря в связи со снегопадами и вьюгами в горах Ивано-Франковской, Львовской областей и на высокогорье Закарпатской области удержится значительная снеголавинная опасность. Третий уровень опасности", - предупредили синоптики.

В таких погодных условиях спасатели настойчиво советуют туристам:

- не нарушать правила управления автомобилем, квадрациклом или другим транспортным средством в горах;
- не отправляться в горы в одиночку и большими группами, а погодные условия сверять только с краткосрочным прогнозом синоптиков – максимум за два дня;
- маршруты выбирать такие, которые соответствуют вашему опыту и уровню физической подготовки. Особое внимание следует обратить на экипировку – одежда и снаряжение должны соответствовать погодным условиям.

Температура воздуха 21-23 декабря в ночные часы может опускаться до -12...18°С. Днем мороз будет в пределах -5...10°С. Еще есть время подготовиться - купить потолще шапку, дополнительный обогреватель, утеплить дом, уладить необходимые дела, связанные с беготней по улицам, и проверить системы отопления.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Украине объявили штормовое предупреждение». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
20
декабря

Создали общество для популяризации народного языка и школы

Самое читаемое
В Карпатах фотоловушка &quot;поймала&quot; краснокнижного кота &quot;тихохода&quot;
В Карпатах фотоловушка "поймала" краснокнижного кота "тихохода"
5
 1 Просмотров: 11970
Людоед и Белый лебедь, который &quot;ударил&quot; министра обороны США: где в Украине стоят самолеты, наводившие ужас на мир
Людоед и Белый лебедь, который "ударил" министра обороны США: где в Украине стоят самолеты, наводившие ужас на мир
34
 Просмотров: 7461
Гороскоп на 20-26 декабря: кому звезды предвещают богатство и карьерный рост
Гороскоп на 20-26 декабря: кому звезды предвещают богатство и карьерный рост
 Просмотров: 6885
Что надо знать о нынешнем &quot;Днепре-1&quot;
Что надо знать о нынешнем "Днепре-1"
 Просмотров: 6696
Ватники с фсб-шными попами – самый богатый человек Львова назвал украинских боксеров
Ватники с фсб-шными попами – самый богатый человек Львова назвал украинских боксеров Просмотров: 6570
Общество
В Черкассах взорвали башни на химкомбинате "Азот"
В Черкассах взорвали башни на химкомбинате "Азот"
 Просмотров: 126
Гороскоп на 20 декабря: чьи мечты сбудутся
Гороскоп на 20 декабря: чьи мечты сбудутся
 Просмотров: 1089
Как сегодня уберечься от нечистой силы и какая примета укажет на жаркое лето
Как сегодня уберечься от нечистой силы и какая примета укажет на жаркое лето Просмотров: 711
20 декабря молятся епископу и монаху из Киева. Что известно об их жизни
20 декабря молятся епископу и монаху из Киева. Что известно об их жизни Просмотров: 162
В Одессе прошел парад троллейбусов, украшенных гирляндами
В Одессе прошел парад троллейбусов, украшенных гирляндами Просмотров: 135
Больше всего комментируют
5
Зеленский имеет свою "Липецкую фабрику" - Майкл Щур
4
Зеленским жестко манипулируют
4
Депутатке Геращенко заблокировали страницу в Facebook. Она связывает это с атакой ботов с Банковой
3
Украина будет сама защищаться в случае вторжения РФ - Резников
2
В России заявили, что готовы к переговорам про "гарантии безопасности" только с США
Голосов: 57910
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть