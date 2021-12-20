В Украине объявили штормовое предупреждение

Гора Пип Иван Черногорский в Карпатах 20 декабря. По состоянию на 9:20 облачно там. Температура воздуха -14°C, ветер западный, 6-8 м/с. Фото: facebook.com/chornogora

В понедельник, 20 декабря, на территории Украины прогнозируют опасные метеоявления.

Ожидаются гололедица, сообщила пресс-служба ДСНС.

"20 декабря на дорогах большинства областей и столицы ожидается гололедица", - говорится в сообщении.

Из-за непогоды объявили первый уровень опасности.

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20 декабря погода в Карпатах тоже будет опасной. Прогнозируют снегопады и метели, информирует Укргидрометцентр.

"20 декабря в связи со снегопадами и вьюгами в горах Ивано-Франковской, Львовской областей и на высокогорье Закарпатской области удержится значительная снеголавинная опасность. Третий уровень опасности", - предупредили синоптики.

В таких погодных условиях спасатели настойчиво советуют туристам:

- не нарушать правила управления автомобилем, квадрациклом или другим транспортным средством в горах;

- не отправляться в горы в одиночку и большими группами, а погодные условия сверять только с краткосрочным прогнозом синоптиков – максимум за два дня;

- маршруты выбирать такие, которые соответствуют вашему опыту и уровню физической подготовки. Особое внимание следует обратить на экипировку – одежда и снаряжение должны соответствовать погодным условиям.

Температура воздуха 21-23 декабря в ночные часы может опускаться до -12...18°С. Днем мороз будет в пределах -5...10°С. Еще есть время подготовиться - купить потолще шапку, дополнительный обогреватель, утеплить дом, уладить необходимые дела, связанные с беготней по улицам, и проверить системы отопления.