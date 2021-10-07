В Украине объявили штормовое предупреждение - куда надвигается непогода

В Украине прогнозируют шквалы. Фото: УНИАН

В четверг, 7 октября, в Украине объявили штормовое предупреждение.

По прогнозам синоптиков, в большинстве западных и юго-восточных областях ожидается сильный ветер, сообщила пресс-служба ГСЧС Украины.

"По данным Укргидрометцентра, 7 октября в большинстве западных и юго-восточных областях порывы ветра 15-20 м/с. Первый уровень опасности, желтый", - говорится в предупреждении

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Во избежание травм в такую ​​погоду следует держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев и конструкций зданий, которые могут сорваться в случае сильного порыва ветра.

При падении деревьев или веток, травмировании людей следует немедленно звонить по номерам экстренных служб - 101 или 103.

8 октября в Украину придет значительное похолодание. Температура воздуха в пятницу ночью в восточных и северных областях опустится до -1°С. Несмотря на солнечную погоду, на западе днем ожидается в пределах +11...16°С.