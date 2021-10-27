В Украине новый рекорд Covid-прививок за сутки

За минувшие сутки в Украине установили новый рекорд по вакцинации от коронавируса. Сделали 291 293 прививки - это максимальное количество с 24 февраля, когда началась кампания по вакцинации.

С начала кампании сделали более 16,5 млн прививок, сообщает Министерство здравоохранения в Facebook. Полностью вакцинированных украинцев уже более 7,1 млн.

"26 октября одну дозу Covid-вакцины получили 212 013 человек. Полностью иммунизировали 79 280 человек. Работали 1164 мобильные бригады, 3220 пунктов прививки и 384 центра вакцинации", - говорится в сообщении.

Автор: facebook.com/moz.ukr Вакцинация – это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни, подчеркивают в Минздраве.

Вакцинировали тремя препаратами: Pfizer, Sinovac и AstraZeneca. С начала вакцинации первую дозу получили 9 363 491 человек, двумя дозами привили 7 138 082 человека. Всего сделали 16 501 573 прививки.

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За минувшие сутки, 26 октября, в Украине обнаружили 22 574 новых больных коронавирусом. Среди них 1532 ребенка и 399 медработников. Умерли от болезни 692 человека, 11 593 - выздоровели. Всего в Украине за все время пандемии заболели 2 825 733 гражданина. От осложнений болезни скончались 65 628 пациентов. Вылечились 2 401 705.