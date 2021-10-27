Минздрав: Массовой ковид вакцинации детей не будет

Детей от коронавируса будут прививать при необходимости. Фото: Reuters

В Украине разрешили вакцинировать против коронавируса детей от 12 лет. Однако о массовой вакцинации речь не идет.

"Если есть обращение к врачу или ребенку, или в присутствии родителей, врач определяет необходимость прививки именно этого ребенка. Например, сопутствующая патология, о которой я говорил, или же ребенок выезжает за границу, и та страна, которая его принимает, нуждается в сертификате или свидетельство о вакцинации. Или же ребенок вернулся из-за границы, получил первую прививку, и ему нужно через определенный интервал получить вторую прививку. Тогда мы не запрещаем и разрешаем вакцинировать таких детей", - рассказал руководитель национальной программы иммунизации, заведующий отделом стратегии иммунизации Центра общественного здоровья Минздрава Украины Александр Заика УНИАН.

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Прививать позволяют вакциной Pfizer, поскольку только от этой компании есть разрешение на прививку детей от 12 лет.

"Это не означает, что мы не можем использовать другие вакцины. Это говорит о том, что исследование среди других вакцин продолжается, и, возможно, также они будут позволять использовать свои вакцины среди подростков", - добавил специалист.

С сентября в Великобритании стартовала массовая вакцинация от коронавируса детей в возрасте от 12 до 15 лет. Для этого используют вакцины Pfizer/BioNTech и Moderna.