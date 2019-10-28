В Украине не хватает сыворотки для лечения дифтерии

Советник министра здравоохранения заявила, что в Украине не хватает сыворотки против дифтерии. Фото: Transkarpat

В Украине не хватает сыворотки против дифтерии для лечения всех больных.

Об этом заявила советник министра здравоохранения Ольга Голубовская на пресс-конференции в Киеве, передает УНИАН.

Как отмечается, сейчас количество зафиксированных случаев дифтерии примерно такое же, как регистрируется ежегодно. Показатели выросли из-за вспышки дифтерии в Ужгороде, носителями которой стали студенты, прибывшие из Индии.

"На сегодня проблема не с самим заболеванием, а в том, что у нас нет готовности отвечать адекватно на любые вспышки инфекционных болезней ... Пока будет такая разбалансирована система, а общество будет находиться в состоянии социального кризиса, как сейчас, то естественно, что мы постоянно будем иметь вспышки инфекционных болезней", - сказала Голубовская.

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По ее словам, на данный момент в Украине нет ни одного нормативного документа, который бы регулировал стандарты оказания медицинской помощи больным дифтерией. Голубовская подчеркнула, что противодифтерийного иммуноглобулина, который поставляется в Украину периодически и которого по состоянию на 24 октября было около 140 флаконов на всю страну, совершенно недостаточно для почти 20 больных дифтерией.

"Ибо для взрослого пациента необходимо примерно 50 доз, то есть, по сути дела, это на нескольких больных. Конечно, приходится уменьшать количество введенного антитоксина ... Например, во время кори не было средств специфической терапии, и там самое главное было - временной фактор: вовремя обращаться за помощью, то здесь, если даже пациент поступит и у нас нет средств специфической терапии, а основной фактор патогенности этой палочки - это токсин, который вызывает характерные изменения в ротоглотке и тяжелое поражение внутренних органов, то естественно, нейтрализация этого токсина является основным лечением этого заболевания, и конечно, доступ у нас ограничен, если мягко сказат", - рассказала советник министра.

Дифтерия - острое инфекционное заболевание. Передается воздушно-капельным путем, однако им можно заразиться через предметы обихода, посуду и игрушки. Тяжесть болезни обусловлена ​​крайне ядовитым токсином, который выделяет дифтерийная палочка. Чаще всего поражает ротоглотку, но нередко затрагивает гортань, бронхи, кожу и другие органы. Дифтерия имеет смертельный исход в 5-10% случаев; высокий показатель смертности наблюдается среди детей младшего возраста. Во время последней эпидемии дифтерии в Украине в 1991-1998 годах заболело около 20 000 человек, около 700 из них умерли. Предотвратить дифтерию можно с помощью вакцинации, однако вакцина не гарантирует полную защиту от развития дифтерии при встрече с возбудителем, но значительно уменьшает количество тяжелых форм болезни.