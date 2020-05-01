В Украине начинают открывать рынки

Два рынка в Запорожье начали работать с 1 мая. Фото: https://pixabay.com/

С 1 мая в Запорожье начали работать два продовольственных рынка. На входе всем измеряют температуру, пускают только людей в масках. Предприниматели обязаны каждые 3 часа проводить дезинфекцию.

Всем предпринимателям выдали специальные чек-листы, их вывесят у прилавков, в них каждые 3 часа (в 07:00, 10:00, 13:00) должна вноситься информация о проведении уборки с помощью специального химического средства.

На время действия карантина действует один вход и один выход с рынка. На входе всем измеряют температуру. Пускают только тех, кто в масках.

- В 6:00 мы уже были на рабочем месте. На период карантина сделали один вход и один выход на рынок. На входе измеряем температуру всем покупателям, запускаем только тех, кто в масках. До прилавков и товара - особые требования: уборка каждые 3 часа, защитные экраны, - сказал директор запорожского рынка "Центральный" Роман Белогуб в комментарии Укринформу.

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Работу продовольственных рынков разрешили с 1 мая 2020-му. Соответствующее решение Кабмин принял на заседании правительства, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Основным условием работы является решение соответствующего территориального органа Держпродспоживслужбы о соблюдении противоэпидемических требований.