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среда, 25 ноября 2020 02:44

В Украине начали действовать обновленные правила дорожного движения

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В Украине начали действовать обновленные правила дорожного движения
Обновили ПДД для водителей и пешеходов. Фото: Автоцентр

В Украине вступили в силу новые Правила дорожного движения (ПДД), которые касаются водителей авто, их пассажиров, велосипедистов и пешеходов.

Теперь водитель такси и его пассажиры обязаны пристегиваться ремнем безопасности во время движения в населенном пункте, а инструкторы по вождению и за его пределами, написал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий в Фейсбук.

В машине должны быть ремни не только на переднем сиденье, но и на заднем, а таксисты должны напоминать об их использовании пассажирам.

На пристегиваться в населенном пункте разрешено только водителям и пассажирам с инвалидностью, в случаях, если это физиологически невозможно. Также не обязаны использовать ремни безопасности водители и пассажиры оперативного и специального транспорта.

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Кроме того, запрещено изменять размеры, форму, обозначение, цвет и размещение номерных знаков, наносить на них дополнительные обозначения или закрывать. Номера должны быть чистыми и с достаточным освещением.

Велосипедисты теперь могут двигаться полосой для маршрутных транспортных средств.

Пешеходы при движении по проезжей части или обочине в темное время суток и в условиях плохой видимости обязаны использовать светоотражающие элементы. Это может быть лента, наклейка, жилет или одежда, на которой есть такие элементы.

Кабинет министров принял изменения в действующей редакции Правил дорожного движения 11 ноября.

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