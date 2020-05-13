В Украине может возникнуть дефицит воды: СНБО бьет тревогу

В Украине существует вероятность возникновения водного дефицита в бассейнах рек. Фото: Reuters

В Украине существует вероятность возникновения водного дефицита в бассейнах рек.

Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов во время заседания рабочей группы по вопросам безопасности водных ресурсов. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

Государственное агентство водных ресурсов сообщает, что последние пять лет были маловодными и значительную нагрузку на реки могут привести водный дефицит.

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Данилов добавил, что вероятность маловодия потребует экономного водопотребления и оптимизации использования водных ресурсов.

Он также обратил внимание на значимость проведения инвентаризации артезианских скважин и источников подземных вод питьевого качества с целью привлечения их к системам водоснабжения.

Из-за пандемии коронавируса от голода в этом году могут пострадать около четверти миллиарда людей на планете. Чтобы предотвратить голод, Всемирная продовольственная программа ООН размещает трехмесячный запас продовольствия в уязвимых странах, говорится в сообщении организации.