В Украине может появиться собственная мутация Covid-19

За последние сутки в Украине обнаружили 15 053 новых больных коронавирусом. Фото: Укринформ

В Украине из-за мутации коронавируса может появиться собственный штамм.

"Количество штаммов увеличивается, вирус мутирует, приспосабливается к лечению и становится еще более опасным. В ближайшее время будет еще больше мутаций и не исключено, что, возможно, даже будет особая наша украинская мутация. Исследования сейчас проводятся и это будет известно через некоторое время", - сказал руководитель отдела клинических исследований центральной городской клинической больницы Ивано-Франковска Роман Фищук в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1".

Он также рассказал о ситуации с коронавирусом в "красном" Прикарпатье.

"Ситуация действительно непростая, и она непростая не первый день и не первую неделю. Франковская область с конца февраля - в красной зоне. По состоянию на сейчас в больнице, где я работаю, находится около 420 пациентов с коронавирсною болезнью или подозрением. Мест на самом деле нет.

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Мы смогли открыть дополнительные отделения на базе других отдаленных медучреждений - на базе роддома гинекологического отделения и на базе кардиологического диспансера. Благодаря этому можем оказывать помощь большему количеству пациентов.

Наибольшие трудности у нас с обеспечением кислорода. Мы получаем кислород из завода во Львове. Он не справляется. Есть у нас в регионе два предприятия, которые производят кислород, но они не имеют лицензии, чтобы медучреждения могли в них его покупать", - рассказал Фищук.

За последние сутки в Украине обнаружили 15 053 новых больных коронавирусом. Из них детей - 744, медработников - 425. Всего с начала эпидемии коронавирус подхватили 1 504 076 украинцев. Такие данные по состоянию на утро 18 марта