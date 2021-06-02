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среда, 02 июня 2021 12:44

В Украине могут запретить продавать лекарства детям

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В Украине могут запретить продавать лекарства детям
Дети до 14 лет не смогут купить лекарства. Фото: pixabay.com

Верховная Рада поддержала в первом чтении проект закона, запрещающий продавать лекарства детям до 14 лет. За него проголосовали 30 нардепов.

Необходимость нового закона объясняют необходимостью уменьшить неконтролируемое употребление медицинских препаратов и частыми случаями отравления детей лекарствами.

"Лекарственные средства, которые аптеки должны отпускаться только по рецепту врача, спокойно продают без него. А иногда даже сами фармацевты могут посоветовать препарат и закрыть глаза на отсутствие соответствующего рецепта у покупателя и его возраст", - говорится в пояснительной записке.

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По новому закону, если работник аптеки будет сомневаться в возрасте покупателя, должен попросить документы.

Кроме того, некоторые нардепы настаивали на принятии альтернативного законопроекту, который предусматривает запрет на продажу лекарств в интернете.

Две семиклассницы лицея "Гармония" в городе Боярка Киевской области выпили по 40 таблеток препарата дротаверин 16 февраля 2021 года. 13-летняя умерла, 12-летнюю спасли.

Лекарства купили в аптеке рядом со школой. Пили в туалете.

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