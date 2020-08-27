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четверг, 27 августа 2020 13:35

В Украине могут вернуть жесткий карантин

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В Украине могут вернуть жесткий карантин
По словам Ляшко, если люди не будут соблюдать карантин, то украинская система здравоохранения не справится. Фото: Pixabay

Из-за роста количества больных коронавирусом в Украине существует вероятность возвращения к жесткому карантину.

Сейчас ситуация с эпидемией идет по "желтому" сценарию, когда на конец года возможно будет 4 тысячи летальных исходов, сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает "Апостроф".

"Система здравоохранения в конце августа - это уже не система здравоохранения в марте. Сегодня мы четко знаем, сколько людей мы можем разместить в учреждениях здравоохранения и четко прогнозируем, что не более какого количества заражений нужно, чтобы регистрировалось каждый день, чтобы наши медики справились и оказали медицинскую помощь всем, кто в ней нуждается", - сказал он.

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По словам Ляшко, если люди не будут соблюдать карантин, то украинская система здравоохранения не справится.

"Никаких кроватей может не хватить, если никто не будет соблюдать ограничения. Сегодня мы имеем 25 тыс. коек в больницах, которые уже определены для приема больных с коронавирусной болезнью. У нас есть больницы так называемой второй волны, в резерве. Их постепенно подключают в тех регионах, где превышается процент наполненности коек. Потенциально там готово еще 10 000 коек", - говорит главный санврач.

Областным государственным администрациям поручено перепрофилировать 30% всего коечного фонда под инфекционных больных в сезон гриппа и ОРВИ, который начинается в октябре.

За последние сутки в Украине обнаружили 1974 новых больных коронавирусом. Всего с начала эпидемии, по состоянию на утро 27 августа, имеем 112 059 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 2403 - летальные. 49 пациентов умерли за последние сутки, и это рекордное количество от начала борьбы с недугом. Предыдущий рекорд фиксировали утром 20 августа. Тогда за сутки умерли 40 пациентов.

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