За сутки от коронавируса в Украине умерло рекордное количество людей

 
Ексклюзивы
1/5
Сейчас украинский язык защищают, потому что всякая кремлевская вошь хочет доминирования российского - автор проекта "Рагу.лі"
Сейчас украинский язык защищают, потому что всякая кремлевская вошь хочет доминирования российского - автор проекта "Рагу.лі"
Просмотров: 63
"Лукашенко не гибкий. Он будет стоять до конца" - Игорь Козловский
"Лукашенко не гибкий. Он будет стоять до конца" - Игорь Козловский
Просмотров: 576
История России - это пшик без Киева и Киево-Печерской лавры
История России - это пшик без Киева и Киево-Печерской лавры
Просмотров: 1503
Увольнение Холодницкого связали с делом Привата и Ермаком
Увольнение Холодницкого связали с делом Привата и Ермаком
Просмотров: 2682
Зеленский 20 лет в политике, он не новое лицо
Зеленский 20 лет в политике, он не новое лицо
2 Просмотров: 1881
Зеленский не меняет системы. Назначение Кравчука и Фокина это доказывает
Зеленский не меняет системы. Назначение Кравчука и Фокина это доказывает
Просмотров: 315
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 486
Мне глубоко безразлично, что с Навальным - автор "Рагу.лі"
Мне глубоко безразлично, что с Навальным - автор "Рагу.лі"
Просмотров: 2025
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 693
Независимость – это возможность выбирать свою судьбу, не подчиняясь никому
Независимость – это возможность выбирать свою судьбу, не подчиняясь никому
1 Просмотров: 117
Фото
Все фото
1
3
6
13
12
С нужника вылезали крысы и я читал им лекции. Чтобы не потерять себя - самое интересное в журнале &quot;Країна&quot;
С нужника вылезали крысы и я читал им лекции. Чтобы не потерять себя - самое интересное в журнале "Країна"
Футбольный матч задержали на час, чтобы Зеленский первым ударил по мячу
Футбольный матч задержали на час, чтобы Зеленский первым ударил по мячу
Небывалый прогресс: в Одессе снова пытаются поднять Delfi
Небывалый прогресс: в Одессе снова пытаются поднять Delfi
Петр Порошенко принял участие в многотысячном Марше Независимости
Петр Порошенко принял участие в многотысячном Марше Независимости
Ветераны &quot;Азова&quot; требуют зарегистрировать в ВРУ закон, предусматривающий наказание для коллаборационистов
Ветераны "Азова" требуют зарегистрировать в ВРУ закон, предусматривающий наказание для коллаборационистов
Видео
Все видео
За сутки от коронавируса в Украине умерло рекордное количество людей
За сутки от коронавируса в Украине умерло рекордное количество людей
Издевательства омоновцев над белорусами сняли на видео
Издевательства омоновцев над белорусами сняли на видео
Вышел трейлер фильма "Энола Холмс" про сестру Шерлока
Вышел трейлер фильма "Энола Холмс" про сестру Шерлока
Коронавирусом в Украине заразились более 110 тыс. человек
Коронавирусом в Украине заразились более 110 тыс. человек
Снежана Егорова записала новое скандальное видео
Снежана Егорова записала новое скандальное видео
Интервью
1/5
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 486
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 693
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Просмотров: 5400
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Просмотров: 3222
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
2 Просмотров: 6741
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
23 августа 2020
Просмотров: 1233
Прославився
Відколи нардеп Віктор Медведчук судиться з істориком Вахтангом Кіпіані, книжку останнього "Справа Василя Стуса" важко дістати. В інтернет-магазинах ...
четверг, 27 августа 2020 09:06

За сутки от коронавируса в Украине умерло рекордное количество людей

  Комментировать
За сутки от коронавируса в Украине умерло рекордное количество людей
Коронавирус в Украине поразил более 112 тыс. человек. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине обнаружили 1974 новых больных коронавирусом.

Всего с начала эпидемии, по состоянию на утро 27 августа, имеем 112 059 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 2403 - летальные. 49 пациентов умерли за последние сутки, и это рекордное количество от начала борьбы с недугом. Предыдущий рекорд фиксировали утром 20 августа. Тогда за сутки умерли 40 пациентов.

Преодолели болезнь 542 17 пациентов, из них за последние сутки - 763, сообщает Минздрав.

Больше всего новых случаев за сутки зафиксировали в Киеве (220), Харьковской (218) и Львовской (203) областях. Также в Одесской (185), Ивано-Франковской (164), Черновицкой (159) и Тернопольской (141) областях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На стадии теста уже 31 вакцина от коронавируса - ВОЗ

Ситуация по областям:

Винницкая область - 3736 случаев;
Волынская область - 5268 случаев;
Днепропетровская область - 2095 случаев;
Донецкая область - 1278 случаев;
Житомирская область - 2998 случаев;
Закарпатская область - 7225 случаев;
Запорожская область - 1454 случая;
Ивано-Франковская область - 8485 случаев;
Кировоградская область - 780 случаев;
г. Киев - 12468 случаев;
Киевская область - 5305 случаев;
Львовская область - 13 763 случая;
Луганская область - 264 случая;
Николаевская область - 1040 случаев;
Одесская область - 6537 случаев;
Полтавская область - 695 случаев;
Ровенская область - 8818 случаев;
Сумская область - 1302 случая;
Тернопольская область - 5245 случаев;
Харьковская область - 8202 случая;
Херсонская область - 363 случая;
Хмельницкая область - 2102 случая;
Черновицкая область - 9700 случаев;
Черкасская область - 1318 случаев;
Черниговская область - 1618 случаев.

В Украине действует новое эпидемическое зонирование территорий по уровню заболеваемости, загруженности больниц и объемов тестирования. 14 регионов превысили уровень заболеваемости новых случаев на 100 тыс. населения за последние 2 недели. Поэтому мы имеем 14 красных зон, 75 - оранжевых, 106 - желтых.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «За сутки от коронавируса в Украине умерло рекордное количество людей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
27
августа

В тюрьме умер самый жестокий маньяк Украины

Одну из самых популярных книг в мире создали братья-вундеркинды

Самое читаемое
Крикнул &quot;Аллах Акбар&quot; – и прогремел взрыв: подробности трагедии в общежитии на полигоне &quot;Десна&quot;
Крикнул "Аллах Акбар" – и прогремел взрыв: подробности трагедии в общежитии на полигоне "Десна"
 Просмотров: 14679
В Киеве иностранец убил проститутку. Женщина была матерью 5 детей
В Киеве иностранец убил проститутку. Женщина была матерью 5 детей Просмотров: 11349
Мужчина умер в очереди на границе
Мужчина умер в очереди на границе Просмотров: 10863
Рассказали о майоре, который оставил без ног трех курсанток
Рассказали о майоре, который оставил без ног трех курсанток Просмотров: 10206
Тимошенко подключили к ИВЛ
Тимошенко подключили к ИВЛ 1 Просмотров: 8622
Общество
С нужника вылезали крысы и я читал им лекции. Чтобы не потерять себя - самое интересное в журнале "Країна"
С нужника вылезали крысы и я читал им лекции. Чтобы не потерять себя - самое интересное в журнале "Країна"
1
 Просмотров: 9
Apple собирается возобновить выпуск забытого беспроводного гаджета
Apple собирается возобновить выпуск забытого беспроводного гаджета Просмотров: 36
Сейчас украинский язык защищают, потому что всякая кремлевская вошь хочет доминирования российского - автор проекта "Рагу.лі"
Сейчас украинский язык защищают, потому что всякая кремлевская вошь хочет доминирования российского - автор проекта "Рагу.лі"
 Просмотров: 72
Синоптики прогнозируют дожди с жарой
Синоптики прогнозируют дожди с жарой Просмотров: 90
Полезные советы тем, кто решил брать быстрый заем
Полезные советы тем, кто решил брать быстрый заем Просмотров: 9
Больше всего комментируют
6
В случае победы на выборах Байден пообещал предоставить Украине летальное оружие
6
Зеленский представил кандидатом в мэры "оппоблоковца"
3
Зеленский планирует завершить войну на Донбассе в этом году
3
Убийство Шеремета: СБУ изъяла ключевое видео с пидрывательницей
3
Чего хочет Зеленский после завершения президентского срока
Голосов: 52923
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua