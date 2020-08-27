За сутки от коронавируса в Украине умерло рекордное количество людей

Коронавирус в Украине поразил более 112 тыс. человек. Фото: pixabay.com

За последние сутки в Украине обнаружили 1974 новых больных коронавирусом.

Всего с начала эпидемии, по состоянию на утро 27 августа, имеем 112 059 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 2403 - летальные. 49 пациентов умерли за последние сутки, и это рекордное количество от начала борьбы с недугом. Предыдущий рекорд фиксировали утром 20 августа. Тогда за сутки умерли 40 пациентов.

Преодолели болезнь 542 17 пациентов, из них за последние сутки - 763, сообщает Минздрав.

Больше всего новых случаев за сутки зафиксировали в Киеве (220), Харьковской (218) и Львовской (203) областях. Также в Одесской (185), Ивано-Франковской (164), Черновицкой (159) и Тернопольской (141) областях.

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Ситуация по областям:

Винницкая область - 3736 случаев;

Волынская область - 5268 случаев;

Днепропетровская область - 2095 случаев;

Донецкая область - 1278 случаев;

Житомирская область - 2998 случаев;

Закарпатская область - 7225 случаев;

Запорожская область - 1454 случая;

Ивано-Франковская область - 8485 случаев;

Кировоградская область - 780 случаев;

г. Киев - 12468 случаев;

Киевская область - 5305 случаев;

Львовская область - 13 763 случая;

Луганская область - 264 случая;

Николаевская область - 1040 случаев;

Одесская область - 6537 случаев;

Полтавская область - 695 случаев;

Ровенская область - 8818 случаев;

Сумская область - 1302 случая;

Тернопольская область - 5245 случаев;

Харьковская область - 8202 случая;

Херсонская область - 363 случая;

Хмельницкая область - 2102 случая;

Черновицкая область - 9700 случаев;

Черкасская область - 1318 случаев;

Черниговская область - 1618 случаев.

В Украине действует новое эпидемическое зонирование территорий по уровню заболеваемости, загруженности больниц и объемов тестирования. 14 регионов превысили уровень заболеваемости новых случаев на 100 тыс. населения за последние 2 недели. Поэтому мы имеем 14 красных зон, 75 - оранжевых, 106 - желтых.