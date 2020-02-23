В Украине могут создать Федерацию киберспорта

МКМС поддержало создание Федерации киберспорта. Фото: Habr

Министерство культуры, молодежи и спорта поддержало создание единой национальной Федерации киберспорта Украины.

Об этом заявил заместитель министра культуры, молодежи и спорта Владимир Шумилин на плей-офф турнира WePlay! Dota 2 Tug of War: Mad Moon в Киеве, передает Укринформ.

"Министерство культуры, молодежи и спорта понимает важность киберспорта и его социальную составляющую. Мы уже общались с большими "игроками" на этом рынке и полностью поддерживаем создание единой национальной Федерации киберспорта Украины", - подчеркнул Шумилин.

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Заместитель министра подчеркнул, что киберспорт может помочь в реабилитации ветеранам АТО/ООС, социализировать людей с инвалидностью, он способствует гендерному равенству, ведь на турнирах соревноваться могут как девушки, так и юноши.

Киберспорт может войти в программу Олимпийских игр уже в 2024 году. Dota 2 и CS: GO являются одними из самых популярных кибердисциплин. Игровой процесс там построен на уничтожении противника.