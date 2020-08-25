В Украине карантин могут продлить до ноября

Правительство предлагает продлить карантин до 1 ноября. Предложение выдвинули в связи с тем, что за прошедшие сутки в Украине зафиксировано свыше 1,6 тыс. новых больных на коронавирус.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает пресс-служба Офиса президента.
Учитывая отрицательную динамику заболеваемости президент Владимир Зеленский поддержал необходимость принятия превентивных мер. В частности, внедрение запрета на работу ночных клубов и проведение концертов.
"Карантин должен оставаться адаптивным и необременительным для предпринимателей. Малый и средний бизнес должен иметь возможность правильно организовать работу в новых условиях", - подчеркнул Зеленский.
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За последние сутки в Украине обнаружили 1658 новых больных коронавирус.
С начала эпидемии, по состоянию на утро 25 августа, имеем 108 415 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 2318 - летальные. 25 пациентов умерли за последние сутки.
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