В Украине из-за непогоды без света остался 61 населенный пункт

61 населенный пункт остается без света. Фото: РБК

В Украине в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) количество обесточенных населенных пунктов в пяти областях Украины выросло до 61.

Непогода наблюдается в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Луганской, Полтавской и Харьковской областях, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ДСНС).

"В результате осложнения погодных условий остается обесточенным 61 населенный пункт в пяти областях, а именно Днепропетровская - 33, Донецкая - 14 Запорожская - 6, Луганская - 4, Одесская - 4. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго", - говорится в сообщении ДСНС.

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Напомним, синоптики предупреждали, что погода в Украине в воскресенье, 4 августа, значительно ухудшится из-за перемещения активного циклона. По прогнозу синоптиков, циклон принесет в южные, восточные, а также Днепропетровскую и Кировоградскую области сильные грозовые дожди с градом, порывы ветра и шквалы до 22 м/с, местами порывы будут достигать 30 м/с.