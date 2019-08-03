Надвигается непогода. Какие у погоды планы на выходные

3 августа Украину накроют дожди с грозами, град и шквальный ветер.
Непогода будет бушевать в южных, центральных и восточных областях. Зацепит также Прикарпатье. Сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
Север и Запад Украины, кроме упомянутого Прикарпатья, циклон обойдет. Там на выходных ожидаются небольшие дожди, периодически с прояснениями.
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Температура воздуха на протяжении 3 и 4 августа будет колебаться в пределах + 20 + 24 градусов. Такая ситуация будет наблюдаться в большинстве областей Украины.
На Юге страны в субботу ожидается жаркая погода: от +25 до +30 градусов. В воскресенье температура существенно снизится. Похолодает также на Востоке.
В Киеве на выходных пройдут небольшие дожди, которые будут чередоваться с солнцем. Температура воздуха в столице составит + 20 + 22 градуса.
Погода в августе принесет много температурных сюрпризов. Начнется все со второй половины месяца. До того разительных перемен в погоде наблюдаться не будет.
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