В Украине генералом впервые стала женщина

Начальнику Военно-медицинского управления Службы безопасности Украины Людмиле Шугалей присвоено звание генерал-майора.

Об этом стало известно из президентского указа, который Петр Порошенко подписал 12 октября, сообщает Министерство обороны в Фейсбуке.

Тем самым Людмила Шугалей стала первой женщиной в стране, кому было присвоено такое высокое воинское звание.

Звание генерал-майора медицинской службы украинка получила в должности начальника Военно-медицинского управления СБУ.

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Людмила Шугалей - уроженка столицы (21 марта 1965). В 2013-2014 годах она была активным сторонником Евромайдана. В 2014 году она занимала должность заместителя начальника Военно-медицинского управления СБУ, а позже была назначена полковником медицинской службы.

Кроме того, с 2008 года Шугалей является заслуженным врачом Украины.