В Украине Covid-ситуация движется в арифметической прогрессии: последние цифры

Более 9,5 тыс. украинцев умерли от Covid-19. Фото: Reuters

За сутки 13 ноября в Украине зарегистрировали 12 524 новых случая инфицирования коронавирусом. Это наибольшее количество с начала пандемии.

Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

В течение суток госпитализировали 1 525 человек. 191 человек умер. 4 962 - выздоровели.

"За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1 053), Запорожской (805), Одесской (758), Харьковской (749) и Киевской (698) областях", - отметил министр.

Всего с начала пандемии в Украине заболели 525 176 человек. Из них 238 811 выздоровели. 9 508 случаев - летальные.

12 524 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 14 листопада 2020 року. Зокрема,... Опубліковано Максим Степанов Пʼятниця, 13 листопада 2020 р.

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Всемирная организация здравоохранения прогнозирует, что Украина сможет получить первую партию успешно испытанной и зарегистрированной вакцины от Covid-19 во втором квартале 2021 года.