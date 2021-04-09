В Украине частично легализовали марихуану

 
Ексклюзивы
1/5
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Просмотров: 1512
120-летние лампы и фонари с невероятными историями - как работает единственный в Украине музей электроламп
120-летние лампы и фонари с невероятными историями - как работает единственный в Украине музей электроламп
Просмотров: 576
Весна опять откладывается. Ударят ночные морозы
Весна опять откладывается. Ударят ночные морозы
Просмотров: 648
Обстоятельства меняются. НАТО может принять под флаг Украину - эксперт
Обстоятельства меняются. НАТО может принять под флаг Украину - эксперт
Просмотров: 1809
Повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
Повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
1 Просмотров: 1836
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
В каком возрасте стоит отдавать детей в школу
Просмотров: 540
Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"
Драма о мести насильнику получила основные номинации "Оскара"
Просмотров: 666
Поддержка снижается. Зеленский решил действовать простым способом
Поддержка снижается. Зеленский решил действовать простым способом
Просмотров: 909
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
Заявления Мендель о языке вредят национальным интересам Украины - Шамайда
6 Просмотров: 1206
В Киеве умирают 85% больных коронавирусом, которые подключены к аппаратам ИВЛ
В Киеве умирают 85% больных коронавирусом, которые подключены к аппаратам ИВЛ
Просмотров: 1854
Фото
Все фото
5
7
18
4
15
&quot;Супермамой&quot; недели стала карьеристка, которая отправила своего мужа в декрет
"Супермамой" недели стала карьеристка, которая отправила своего мужа в декрет
Ненужные вещи, которые есть у каждого. 7 привычек, которые создают беспорядок дома - фото
Ненужные вещи, которые есть у каждого. 7 привычек, которые создают беспорядок дома - фото
Как в СССР рекламировали Припять и ЧАЭС - раритетный буклет
Как в СССР рекламировали Припять и ЧАЭС - раритетный буклет
Иностранец возмутился грязным вагоном поезда УЗ и сам его помыл
Иностранец возмутился грязным вагоном поезда УЗ и сам его помыл
Аж мурашки по коже: вещи, которые могут раздражать любого - фото
Аж мурашки по коже: вещи, которые могут раздражать любого - фото
Видео
Все видео
Фермеры пасут свиней и коз на свалке с трупами животных: шокирующие кадры
Фермеры пасут свиней и коз на свалке с трупами животных: шокирующие кадры
Одиночество и 30 голодных котов: женщина 2 года не выходила из квартиры
Одиночество и 30 голодных котов: женщина 2 года не выходила из квартиры
Показали, как лечат Covid-больных в больнице с заполненностью 110%
Показали, как лечат Covid-больных в больнице с заполненностью 110%
Ревнивец заподозрил жену в измене с кумом и устроил "голливудскую" погоню
Ревнивец заподозрил жену в измене с кумом и устроил "голливудскую" погоню
В Николаеве простились с морпехом, который погиб на Донбассе
В Николаеве простились с морпехом, который погиб на Донбассе
Интервью
1/5
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Россия не выдержит полномасштабного военного вторжения
Просмотров: 1512
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Электричество, газ и тепло в украинцев должны были исчезнуть, но все сикось-накось работает – экс-министр ЖКХ
Просмотров: 540
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Бардак и хаос. Переболеют все - эксминистр про работу МОЗ
Просмотров: 396
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Стоит ли родителям вмешиваться в споры детей
Просмотров: 279
Как с самого раннего возраста воспитать самостоятельность - советы специалиста
Как с самого раннего возраста воспитать самостоятельность - советы специалиста
Просмотров: 261
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
08 апреля 2021
1 Просмотров: 585
Чужі
Менша донька слухає онлайн лекцію із мовознавства. Викладач розповідає про старообрядців із Вилкового на Одещині. — Я теж була в їхніх ...
пятница, 09 апреля 2021 15:23

В Украине частично легализовали марихуану

  Комментировать
В Украине частично легализовали марихуану
В короткий список не вошел препарат от эпилепсии. Фото: pixabay.com

Кабинет министров принял постановление, согласно которому некоторые медпрепараты на основе каннабиса больше не входят в перечень наркотических средств.

7 апреля соответствующее постановление, где указали 2 препарата на основе каннабиса, опубликовали на правительственном портале.

"Оборот психотропных веществ набилон и набиксимолс допускается только в форме лекарственных средств или в форме субстанций, предназначенных для производства и изготовления таких лекарств", – говорится в документе.

Набилон применяется для лечения побочных эффектов химиотерапии рака, а набиксимолс – для снятия спазмов мышц при рассеянном склерозе.

В список не вошел препарат от эпилепсии эпидиолекс, в котором нуждаются 18 тыс. детей в Украине.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Аваков объяснил свою позицию относительно оружия и каннабиса

Медицинский каннабис – это лекарственное средство, имеет обезболивающий, расслабляющий и противосудорожный эффекты. Количество больных в Украине, которым нужны препараты на основе медицинского каннабиса, составляет 2 млн человек.

В прошлом году нардепы публично объявили, что законопроект по легализации медицинского каннабиса не нужен. Для этого достаточно постановления Кабмина, которое переносит каннабис из списка запрещенных веществ в список контролируемых.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Украине частично легализовали марихуану». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
апреля

Недовольные крестьяне пришли с оружием в Киев

Приняли закон относительно борцов за независимость

Немецкий боксер набросился на рефери после своей дисквалификации

Изобретатель сделал первую аудиозапись

Принц Чарльз во второй раз женился

Мирную демонстрацию разогнали саперными лопатами

Европарламент согласился на крупнейшее в истории расширения ЕС

Американцы взяли Багдад

Самое читаемое
Кличко выдал очередной &quot;шедевр&quot; в прямом эфире
Кличко выдал очередной "шедевр" в прямом эфире
 8 Просмотров: 31924
Умерла первая женщина-премьер и &quot;Железная леди&quot;
Умерла первая женщина-премьер и "Железная леди"
 Просмотров: 24022
Пышногрудая экс-велосипедистка устроила горячую фотосессию топлесс
Пышногрудая экс-велосипедистка устроила горячую фотосессию топлесс
10
 Просмотров: 18136
Аж мурашки по коже: вещи, которые могут раздражать любого - фото
Аж мурашки по коже: вещи, которые могут раздражать любого - фото
15
 Просмотров: 14823
Аппетитная фитнес-модель показала себя с разных сторон
Аппетитная фитнес-модель показала себя с разных сторон
4
 Просмотров: 7569
Общество
Народ стал агрессивен. Вакцины боимся - о чем говорят на опустевших станциях метро
Народ стал агрессивен. Вакцины боимся - о чем говорят на опустевших станциях метро
10
 Просмотров: 54
Практика "интеллектуального волонтерства" в Украине: как получить бесплатную юридическую помощь
Практика "интеллектуального волонтерства" в Украине: как получить бесплатную юридическую помощь Просмотров: 54
Взятки и поддельные ПРЛ-тесты: украинцы по возвращению из-за границы пытаются обойти обсервацию
Взятки и поддельные ПРЛ-тесты: украинцы по возвращению из-за границы пытаются обойти обсервацию Просмотров: 135
В Украине стартует пробное ВНО: что следует знать
В Украине стартует пробное ВНО: что следует знать Просмотров: 63
Украинцев порадовали прогнозом на выходные
Украинцев порадовали прогнозом на выходные Просмотров: 135
Больше всего комментируют
8
Кличко выдал очередной "шедевр" в прямом эфире
2
О деятельности Семенченко знали в СБУ
2
Похищение судьи Чауса сотрудниками ГУР МО: скандал в Молдове ради дискредитации Бурбы и Вагнергейта
1
Украинская транспортная система через 9 лет осуществит прорыв: правительство обязалось перед ЕС
1
Повалили памятник хану, который правил на территории нынешней Украины
Голосов: 55875
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть