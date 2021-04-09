В Украине частично легализовали марихуану

В короткий список не вошел препарат от эпилепсии. Фото: pixabay.com

Кабинет министров принял постановление, согласно которому некоторые медпрепараты на основе каннабиса больше не входят в перечень наркотических средств.

7 апреля соответствующее постановление, где указали 2 препарата на основе каннабиса, опубликовали на правительственном портале.

"Оборот психотропных веществ набилон и набиксимолс допускается только в форме лекарственных средств или в форме субстанций, предназначенных для производства и изготовления таких лекарств", – говорится в документе.

Набилон применяется для лечения побочных эффектов химиотерапии рака, а набиксимолс – для снятия спазмов мышц при рассеянном склерозе.

В список не вошел препарат от эпилепсии эпидиолекс, в котором нуждаются 18 тыс. детей в Украине.

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Медицинский каннабис – это лекарственное средство, имеет обезболивающий, расслабляющий и противосудорожный эффекты. Количество больных в Украине, которым нужны препараты на основе медицинского каннабиса, составляет 2 млн человек. В прошлом году нардепы публично объявили, что законопроект по легализации медицинского каннабиса не нужен. Для этого достаточно постановления Кабмина, которое переносит каннабис из списка запрещенных веществ в список контролируемых.