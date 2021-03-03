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среда, 03 марта 2021 03:02

Аваков объяснил свою позицию относительно оружия и каннабиса

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Аваков объяснил свою позицию относительно оружия и каннабиса
В Украине проверят на законность все разрешения владельцев оружия. Фото: volynnews.com

В Украине короткоствольное оружие должно быть исключительно у правохранителей.

"По короткоствольному оружию. Всем почему-то хочется иметь короткоствольное оружие, но все потом возмущаются, что неожиданно кто-то кого-то застрелил. А вы представьте, что любой гражданин будет иметь возможность иметь короткоствольное оружие. Я - против. Я за то, чтобы человек, если у него все в порядке с головой и с другими ситуациями, имел охотничье или спортивное оружие. Что касается короткоствольного оружия, оно должно быть исключительно у сотрудников правоохранительных органов, которым это необходимо", - сказал глава МВД Арсен Аваков в эфире программы "В гостях у Гордона".

Комментируя вопрос легализации марихуаны, Аваков сказал, что он не против, чтобы каннабиноиды выдавались по рецепту.

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"Каннабиноиды - это элементы вытяжки из марихуаны, присутствующие в таблетках, которые выдаются по электронному рецепту, если человеку нужно облегчить боль. Но я категорически против того, чтобы позволить людям марихуану выращивать на подоконнике в, условно говоря, двух горшочках, и затем покуривать", - отметил глава МВД.

В этом месяце в Украине проверят на законность все разрешения владельцев оружия. Те, что с нарушениями аннулируют, а оружие изымут. Причина проверки - мошенничество правоохранителей.

"Полиция разоблачила коррупционную схему выдачи разрешений на приобретение, хранение и ношение разрешенных видов оружия. А это - и охотничье огнестрельное нарезное, гладкоствольное оружие и так называемые травматы. Объявления об оформлении оружия без документов продажные полицейские бесстыдно размещали в группах популярных мессенджеров. У нас есть информация о более 2 тысяч таких случаев", - сказал глава Нацполиции Игорь Клименко.

Из-за нарушения он приказал расформировать все подразделения по контролю за оборотом оружия. Вместо них сформируют новые с другими работниками.

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