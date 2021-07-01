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четверг, 01 июля 2021 10:53

В Украине бушует непогода. Поезда задерживаются на 1-3 ч.

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В Украине бушует непогода. Поезда задерживаются на 1-3 ч.
В связи со сложными погодными условиями возможны задержки поездов. Фото: pixabay.com

Сегодня вероятна задержка некоторых поездов по Украине из-за ухудшения погодных условий.

Несколько поездов уже опоздали более чем на 3 ч., сообщает пресс-служба Укрзализныци.

Список рейсов, которые сегодня задерживаются из-за непогоды:

• № 5 Ужгород - Херсон (задержка на 3 ч. 34 мин.);
• № 81 Ужгород - Киев (задержка на 3 ч. 32 мин.);
• № 50 Трускавец - Киев (задержка на 3 ч. 6 мин.);
• № 25 Рахов - Одесса (задержка на 1 ч. 50 мин.);
• № 70 Львов - Мариуполь (задержка составила 1 ч. 33 мин);
• № 1 Ивано-Франковск - Константиновка (задержка на 1 ч. 24 мин.);
• № 11 Львов - Одесса (задержка на 1 ч. 22 мин.);
• № 18 Ужгород - Харьков (задержка на 1 ч. 14 мин.).

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В первый день июля во многих областях Украины ожидаются дожди с грозами и жара в пределах +28...30°С. Осадки обойдут лишь юго-восток страны. В столице ожидаются грозы, град и шквалы. Объявили первый уровень опасности, желтый.

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