В Турцию без ПЦР-теста: назвали новые условия для въезда украинцев

Заполнение анкеты также будут проверять на границе. Фото: pixabay.com

С 15 мая украинцы смогут путешествовать в Турцию без ПЦР-теста.

При этом туристы должны будут обязательно заполнить специальную форму перед вылетом, сообщает пресс-служба аэропорта "Борисполь". В электронной анкете нужно будет указать паспортные данные, рейс и место проживания в Турции.

Электронная форма доступна по ссылке: https://cutt.ly/wbdftCA. Ее можно заполнить на шести языках: английском, русском, испанском, немецком, арабском или турецком.

На основе заполненной информации система генерирует индивидуальный 10-значный HES-код, который нужно будет предъявлять в гостиницах, местах общественного питания, торговых центрах и транспорте. Так власти страны будут отслеживать контакты лица с Covid-больными.

За 72 часа до прилета в страну пассажиры должны:

- распечатать заполненную анкету или загрузить ее на планшет или смартфон;

- предъявить распечатанную или загруженную на мобильном устройстве анкету сотруднику авиакомпании в аэропорту вылета.

Без анкеты в посадке на борт самолета будет отказано.

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Летом текущего года Евросоюз планирует принимать туристов, привитых от Covid-19 вакцинами нового типа. Препараты должны быть одобрены Европейским агентством лекарственных средств (EMA), заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.