В трех областях в ближайшее время могут усилить карантинные мероприятия

 
Ексклюзивы
1/5
"Надо привлекать врачей из Молдовы и Казахстана" - эксперт
"Надо привлекать врачей из Молдовы и Казахстана" - эксперт
1 Просмотров: 504
"Cидим тут на холоде. Почки болят, ноги крутит" - о чем говорят на самом дорогом рынке Киева
"Cидим тут на холоде. Почки болят, ноги крутит" - о чем говорят на самом дорогом рынке Киева
Просмотров: 1107
Украинцы переходят на альтернативные виды отопления - экономист
Украинцы переходят на альтернативные виды отопления - экономист
Просмотров: 1458
"Россия останется для Германии на первом месте" - эксперт
"Россия останется для Германии на первом месте" - эксперт
Просмотров: 441
Безумные вечеринки в Киеве и подвиг украинских военных в Афганистане: что о нас пишет мировая пресса
Безумные вечеринки в Киеве и подвиг украинских военных в Афганистане: что о нас пишет мировая пресса
Просмотров: 2097
Зеленский схватил змею за хвост. А стоило - за голову
Зеленский схватил змею за хвост. А стоило - за голову
2 Просмотров: 1539
Как изменятся тарифы на отопление и горячую воду
Как изменятся тарифы на отопление и горячую воду
Просмотров: 1071
"Будет нервный период": кто заменит Меркель и что это значит для Украины
"Будет нервный период": кто заменит Меркель и что это значит для Украины
Просмотров: 1323
"Возвращаемся во времена Кучмы" - политолог
"Возвращаемся во времена Кучмы" - политолог
3 Просмотров: 1287
"Бобры не виноваты": тысячи человек вышли на Климатический марш - фото
"Бобры не виноваты": тысячи человек вышли на Климатический марш - фото
Просмотров: 729
Фото
Все фото
18
28
13
5
28
День ангела 30 сентября: сегодня поздравляем обладательниц 4 важных имен
День ангела 30 сентября: сегодня поздравляем обладательниц 4 важных имен
В Одессе пришвартовался международный круизный лайнер: фото роскошного судна
В Одессе пришвартовался международный круизный лайнер: фото роскошного судна
&quot;Cидим тут на холоде. Почки болят, ноги крутит&quot; - о чем говорят на самом дорогом рынке Киева
"Cидим тут на холоде. Почки болят, ноги крутит" - о чем говорят на самом дорогом рынке Киева
Не умеют договариваться и заботиться: кто покинул реалити про отношения
Не умеют договариваться и заботиться: кто покинул реалити про отношения
Ракеты, авиация, стандарты НАТО: показали впечатляющие кадры с учений украинской армии
Ракеты, авиация, стандарты НАТО: показали впечатляющие кадры с учений украинской армии
Видео
Все видео
Украина отдает дань памяти жертвам Бабьего Яра
Украина отдает дань памяти жертвам Бабьего Яра
Американец месяц живет в аэропорту "Борисполь"
Американец месяц живет в аэропорту "Борисполь"
Футболист на "Олимпийском" спел гимн Украины и стал звездой сети: трогательное видео
Футболист на "Олимпийском" спел гимн Украины и стал звездой сети: трогательное видео
Украинцы уже могут получить Covid-сертификаты в "Дії": инструкция
Украинцы уже могут получить Covid-сертификаты в "Дії": инструкция
В Карпатах ухудшилась погода, туристам советуют не выходить в горы
В Карпатах ухудшилась погода, туристам советуют не выходить в горы
Интервью
1/5
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
"Холокост - центральный символ европейской памяти. Украина - одна из главных территорий трагедии" - Ярослав Грицак
Просмотров: 342
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Выборы в Германии. Эксперт раскрыл сценарий, при котором "Северный поток-2" заблокируют
Просмотров: 549
В 2024 году Украину ожидают катаклизмы - астролог
В 2024 году Украину ожидают катаклизмы - астролог
Просмотров: 1818
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
"Зеленский не стал Голобородько. Превращался в Порошенко, теперь - в Брежнева" - Анатолий Гриценко
6 Просмотров: 3510
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
Просмотров: 810
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
29 сентября 2021
Просмотров: 207
Про любов
Соня обціловує свою кішку. У спину, носик. – Люблю її. Така слухняна і спокійна. Скажеш їсти – їсть, скажеш лежати – лежатиме. ...
четверг, 30 сентября 2021 05:17

В трех областях в ближайшее время могут усилить карантинные мероприятия

  Комментировать
В трех областях в ближайшее время могут усилить карантинные мероприятия
Украина готовится к усилению карантина. Фото: РБК

В трех областях Украины в ближайшее время могут усилить карантин.

"В регионах Украины, граничащих с Польшей", растет количество случаев Covid-19 и уровень госпитализации, а через неделю или две в Волынской, Львовской и Ровенской областях могут усилить карантин, написал глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в Facebook.

"Украина активизирует борьбу с фальсифицированными справками о вакцинации. За последнее время правоохранители открыли 80 уголовных производств против злоумышленников, которые подделывали сертификаты вакцинации и ПЦР-тесты. Преимущественно фальсифицируют бумажные документы, подделать сертификат в действии практически невозможно", - заявил Радуцкий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: До нового года Украины выйдет из пандемии - эксперт

Работодатель должен отстранять от работы людей, которые отказались от прививки против Covid-19, но обязаны сделать это. В противном случае работодатель будет нести ответственность. Сейчас в проект приказа Минздрава по обязательной вакцинации является только представители государственных институтов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В трех областях в ближайшее время могут усилить карантинные мероприятия». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Tayanna празднует 37-летие: самые горячие фото именинницы
Tayanna празднует 37-летие: самые горячие фото именинницы
10
 Просмотров: 8757
Никакой пластики, куча любовников и неудачные браки: секс-символу Брижит Бардо исполнилось 87 лет
Никакой пластики, куча любовников и неудачные браки: секс-символу Брижит Бардо исполнилось 87 лет
5
 Просмотров: 5706
Полностью обнажила грудь: Мишель Андраде впервые снялась для украинского Playboy
Полностью обнажила грудь: Мишель Андраде впервые снялась для украинского Playboy
5
 Просмотров: 4572
Стало известно, возглавит ли Маркевич &quot;Металлист&quot;
Стало известно, возглавит ли Маркевич "Металлист" Просмотров: 4077
Усик не доволен своим гонораром за бой с Джошуа
Усик не доволен своим гонораром за бой с Джошуа Просмотров: 2934
Общество
Церковный праздник 30 сентября - сегодня вспоминают святых с особыми именами
Церковный праздник 30 сентября - сегодня вспоминают святых с особыми именами Просмотров: 36
Вакцинировать детей от Covid-19 пока не будут - МОЗ
Вакцинировать детей от Covid-19 пока не будут - МОЗ Просмотров: 9
День ангела 30 сентября: сегодня поздравляем обладательниц 4 важных имен
День ангела 30 сентября: сегодня поздравляем обладательниц 4 важных имен
18
 Просмотров: 108
Боевик ЛНР сдался украинской армии
Боевик ЛНР сдался украинской армии Просмотров: 54
Украинских заробитчан депортируют из России
Украинских заробитчан депортируют из России 1 Просмотров: 450
Больше всего комментируют
4
Покушение на Шефира поможет расследовать еще одна страна
2
Зеленский схватил змею за хвост. А стоило - за голову
2
В "Слуге народа" ответили Разумкову на сравнение с "регионалами"
2
Венгрия намерена мешать вступлению Украины в НАТО
1
"Будет послушный" - журналист опубликовал характеристику "слуг" из закрытой переписки
Голосов: 57194
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть