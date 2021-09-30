В трех областях в ближайшее время могут усилить карантинные мероприятия

Украина готовится к усилению карантина. Фото: РБК

В трех областях Украины в ближайшее время могут усилить карантин.

"В регионах Украины, граничащих с Польшей", растет количество случаев Covid-19 и уровень госпитализации, а через неделю или две в Волынской, Львовской и Ровенской областях могут усилить карантин, написал глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий в Facebook.

"Украина активизирует борьбу с фальсифицированными справками о вакцинации. За последнее время правоохранители открыли 80 уголовных производств против злоумышленников, которые подделывали сертификаты вакцинации и ПЦР-тесты. Преимущественно фальсифицируют бумажные документы, подделать сертификат в действии практически невозможно", - заявил Радуцкий.

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Работодатель должен отстранять от работы людей, которые отказались от прививки против Covid-19, но обязаны сделать это. В противном случае работодатель будет нести ответственность. Сейчас в проект приказа Минздрава по обязательной вакцинации является только представители государственных институтов.