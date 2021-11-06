В Telegram можно будет отключать рекламу

 
Ексклюзивы
1/5
Разбившаяся с пятью детьми семья ехала на поминки
Разбившаяся с пятью детьми семья ехала на поминки
Просмотров: 3447
Скрытая съемка студенток в душе: что угрожает причастным
Скрытая съемка студенток в душе: что угрожает причастным
Просмотров: 1206
Тимошенко в образе медсестры, средний палец для Зеленского, белочка у мера Полтавы - неделя политиков в фото
Тимошенко в образе медсестры, средний палец для Зеленского, белочка у мера Полтавы - неделя политиков в фото
1 Просмотров: 3852
"Одевайте мордники! Мэр идет" - как живет курортный Моршин, где вакцинировали 74% горожан.
"Одевайте мордники! Мэр идет" - как живет курортный Моршин, где вакцинировали 74% горожан.
Просмотров: 1944
Перфекционизм убивает украинизацию - блогер
Перфекционизм убивает украинизацию - блогер
Просмотров: 522
Всех люблю: раскрыли содержание прощальной записки женщины, которая изрезала себя и двухлетнюю дочь
Всех люблю: раскрыли содержание прощальной записки женщины, которая изрезала себя и двухлетнюю дочь
Просмотров: 3780
"У меня были амбиции. Хотела стать генералом ": что Верещук думает об армии, войне и НАТО
"У меня были амбиции. Хотела стать генералом ": что Верещук думает об армии, войне и НАТО
4 Просмотров: 1161
Даже бойцам недоплачивают на фронте - Климкин о готовности Украины к НАТО
Даже бойцам недоплачивают на фронте - Климкин о готовности Украины к НАТО
Просмотров: 522
Изменил внешность и отправился в Киев: новые подробности убийства женщины в съемной квартире
Изменил внешность и отправился в Киев: новые подробности убийства женщины в съемной квартире
Просмотров: 10323
"Чипизация" и "медицинский эксперимент": как протестовали антивакцинаторы - впечатляющие фото
"Чипизация" и "медицинский эксперимент": как протестовали антивакцинаторы - впечатляющие фото
Просмотров: 7416
Фото
Все фото
16
4
3
5
4
&quot;Одевайте мордники! Мэр идет&quot; - как живет курортный Моршин, где вакцинировали 74% горожан.
"Одевайте мордники! Мэр идет" - как живет курортный Моршин, где вакцинировали 74% горожан.
За неуплаченные штрафы: у водителя-должника впервые забрали автомобиль
За неуплаченные штрафы: у водителя-должника впервые забрали автомобиль
Антивакцинаторы в Украине и Молдове используют одинаковые плакаты
Антивакцинаторы в Украине и Молдове используют одинаковые плакаты
День ангела 4 ноября: кто сегодня именинник
День ангела 4 ноября: кто сегодня именинник
На Донбассе военные предупредили &quot;теракт&quot; на химическом предприятии
На Донбассе военные предупредили "теракт" на химическом предприятии
Видео
Все видео
Сегодня именины празднуют владельцы популярных имен
Сегодня именины празднуют владельцы популярных имен
Кислорода в Covid-больницах Николаева хватит на двое суток
Кислорода в Covid-больницах Николаева хватит на двое суток
Присоединитесь к строительству мемориала Голодомора: глава УГКЦ приглашает на благотворительный вечер
Присоединитесь к строительству мемориала Голодомора: глава УГКЦ приглашает на благотворительный вечер
Сегодня именины празднуют владельцы популярных имен
Сегодня именины празднуют владельцы популярных имен
В шоке даже ведущие: "Мисс Ровенская область" обозвала жителей родного города
В шоке даже ведущие: "Мисс Ровенская область" обозвала жителей родного города
Интервью
1/5
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
3 Просмотров: 7839
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
"Казалось, я по пояс в раскаленной смоле": Анатолий Фатеев потерял две ноги на Донбассе
Просмотров: 738
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Мы должны убедить Запад, что Путин не разрушит Украину – Павел Климкин
Просмотров: 1035
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
"Чтобы Харьков не стал оплотом российских сил": почему Киев поставил на Терехова
1 Просмотров: 6867
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
"Жлобы назначили себя элитой и хотят закрепить диктатуру" - Павел Жебривский
3 Просмотров: 4140
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
05 ноября 2021
Просмотров: 297
Хортиця
Востаннє був на Хортиці цього літа, на Івана Купала. Устиг хіба скупатися в нічному Дніпрі. Років три тому випало бути довше. Про той візит нагадує ...
суббота, 06 ноября 2021 22:00

В Telegram можно будет отключать рекламу

  Комментировать
В Telegram можно будет отключать рекламу
Такое предложение высказали многие пользователи мессенджера. Фото: Pixabay

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил о возможности введения отключения официальных рекламных объявлений в каналах. Об этом сообщает Telegram Дурова.

По его словам, такое предложение выразили многие пользователи мессенджера.

"Мы уже приступили к работе над этой новой функцией и ждем ее запуска в этом месяце. Она может быть оформлена в виде недорогой подписки, что позволит любому пользователю напрямую финансово поддерживать развитие Telegram и никогда не видеть официальные рекламные объявления в каналах", - написал Дуров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: WhatsApp перестал работать на старых версиях iOS и Android

Основатель мессенджера добавил, что авторы ряда Telegram-каналов тоже хотят отключать рекламу. Дуров уточнил, что сейчас просчитываются экономические условия этой опции.

В Twitter снова появится просмотр постов из Instagram.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Telegram можно будет отключать рекламу». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
ноября

Оккупанты приказали создать полицию с украинцев

Самое читаемое
Мать и младшая дочь умерли от голода. Старшая – в тяжелом состоянии
Мать и младшая дочь умерли от голода. Старшая – в тяжелом состоянии Просмотров: 12844
Студент КПИ установил камеру в женском душе общежития: девушек просят не писать заявление
Студент КПИ установил камеру в женском душе общежития: девушек просят не писать заявление 1 Просмотров: 11828
Нардеп, показавший средний палец Зеленскому, получил три протокола в НАПК
Нардеп, показавший средний палец Зеленскому, получил три протокола в НАПК Просмотров: 9576
В смертельной аварии разбилась семья с пятью детьми
В смертельной аварии разбилась семья с пятью детьми
5
 Просмотров: 8272
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
 3 Просмотров: 7848
Общество
Отстранение работников образования может привести к коллапсу. Профсоюз обратился с просьбой
Отстранение работников образования может привести к коллапсу. Профсоюз обратился с просьбой Просмотров: 711
Солнечно, прохладно, местами покапает дождь: синоптики дали прогноз
Солнечно, прохладно, местами покапает дождь: синоптики дали прогноз Просмотров: 189
Россиянин на спор снял со здания флаг Украины: попал в полицию
Россиянин на спор снял со здания флаг Украины: попал в полицию 1 Просмотров: 936
Вслед за Лорак и Повалий: Лобода после выступлений в РФ заявила о любви к Украине
Вслед за Лорак и Повалий: Лобода после выступлений в РФ заявила о любви к Украине Просмотров: 1629
"Дия" приостановит предоставление услуг
"Дия" приостановит предоставление услуг Просмотров: 729
Больше всего комментируют
6
Кива снова отличился: поздравил украинцев, расстреляв портреты Бандеры и Шухевича
3
Следующий президент посадит Зеленского и его окружение – Борислав Береза
2
Оккупанты приказали создать полицию с украинцев
2
В Польше неизвестные раскрасили памятник Пилсудскому в "украинские" цвета
1
Тимошенко в образе медсестры, средний палец для Зеленского, белочка у мера Полтавы - неделя политиков в фото
Голосов: 57432
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть