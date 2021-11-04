Instagram и Twitter перестали враждовать

В Twitter снова появится просмотр постов из Instagram.
Соцсети прекратили девятилетнюю рознь, сообщили обе компании.
Ранее в микроблоге показывали только текст URL.
Эта функция будет работать на всех платформах.
Instagram отключил возможность предварительного просмотра сообщений в Twitter после того, как его приобрела компания Meta в 2012 году.
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Основатель и бывший генеральный директор Instagram Кевин Систром сказал, что решение было его, а не генерального директора Meta Марка Цукерберга.
В четверг, 28 октября, начался ребрендинг компании Facebook. Теперь она называется Meta.
Об этом заявил основатель компании и ее гендиректор Марк Цукерберг.
Он отметил, что компания объединяет все приложения и технологии под одним новым брендом. Meta продолжит работать над соцсетью Facebook, сервисами Instagram и WhatsApp.
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