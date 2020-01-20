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понедельник, 20 января 2020 14:07

В течение года ликвидируют уличные школьные туалеты - Новосад

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В течение года ликвидируют уличные школьные туалеты - Новосад
В Украине до конца года планируют ликвидировать школьные туалеты вне помещения. Фото: censor.net.ua

До конца 2020 года в Украине не останется школ, не имеющих туалетов в помещении.

Об этом министр образования и науки Анна Новосад заявила в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Дедлайн - это конец 2020 года. По хорошему, тех средств, которые им выделяли в 2019 году, и софинансирования области должно хватить, чтобы закрыть этот вопрос. Еще момент, что мы не давали средства на те малокомплектные учреждения, которые имеют менее 25 человек, поскольку предполагается, что их будут оптимизировать", - сообщила Новосад.

Она отметила, что правительство продолжает политику под названием "Достоинство ребенка" по построению теплых туалетов. На реализацию этой программы в течение 2020-го предусмотрели и отдали на места 26 млн грн.

По словам Новосад, в школах также специально оборудуют туалетные комнаты для людей с инвалидностью. Такие уборные сейчас есть в 775 заведениях.

Министр поделилась статистикой об архитектурной доступности школ для детей с особыми образовательными потребностями.

По данным Минобразования, в Украине 11 650 школ (77% общего количества), в которых обеспечен беспрепятственный доступ для лиц с инвалидностью на первый этаж. 72 учреждения доступны до второго этажа, 50 - до третьего и только 18 школ - до четвертого.

"В тех школах, которые сейчас строят с нуля, по крайней мере в большинстве, где я была, есть лифты. Но если мы говорим о старых школах, то подняться выше первого этажа достаточно сложно", - отметила Новосад.

По ее словам, в Украине 9406 школ оборудованы пандусами и перилами, а лифты и подъемники есть только в 95 заведениях.

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"Те ресурсы, которые мы будем вкладывать в 2020 году в школы и контролировать их, будут направлены и на наличие инклюзивности в тех архитектурных решениях, которые будут предлагать школы", - отметила министр.

Новосад сказала, что оборудовать каждую из школ лифтами, которые поднимали бы на все этажи, будет сложно. Но можно по-разному обустраивать образовательное пространство, чтобы в условиях ограниченных ресурсов однозначно были доступны первый и второй этажи. А там уже обеспечено все необходимое для учебы детей с особыми образовательными потребностями.

Кабинет министров выделил 400 млн грн на оборудование пищеблоков в школах в 2020 году. Такое решение правительство приняло во время заседания 27 ноября 2019 года.

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20
января

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