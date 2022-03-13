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воскресенье, 13 марта 2022 14:38

Спецтема: Война России против Украины

В Святогорской лавре на момент обстрела находились тысяча эвакуированных людей
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В обстрелянной Святогорской лавре находились эвакуированные жители Изюма.

Об этом сообщает Нацполиция.

Оккупанты цинично обстреляли Святогорскую лавру. Там скрывались тысячи жителей Харьковской области, в частности, женщины и дети, эвакуированные из Изюма. Из них – 200 детей.

Известно, что есть пострадавшие. Количество не уточняется.

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Полиция организовала 2 эвакуационных автобуса. Они доставят граждан на железнодорожную станцию в Краматорске.

В обстрелянной Святогорской лавре находились эвакуированные жители Изюма
Фото: National.Police
В обстрелянной Святогорской лавре находились эвакуированные жители Изюма
В обстрелянной Святогорской лавре находились эвакуированные жители Изюма
В обстрелянной Святогорской лавре находились эвакуированные жители Изюма
В обстрелянной Святогорской лавре находились эвакуированные жители Изюма

В субботу, 12 марта, российские оккупанты обстреляли Свято-Успенскую Святогорскую Лавру, которая находится в Донецкой области. Был поврежден корпус монастыря, в котором находились беженцы. Поврежден корпус монастыря, в котором находились беженцы. Разбиты практически все окна, церковные сооружения подверглись разрушениям разной степени. Свято-Успенская Святогорская лавра УПЦ – монастырь в Святогорске (Донецкая область). Монастырь расположен на высоком меловом правом берегу Северского Донца (так называемые Святые горы). Кроме наземных построек, имеет меловые пещеры. Первые письменные упоминания об этом монастыре датируются 1526 г.

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