"В стране много недовольных" - политическая карьера Зеленского может быстро закончиться

Сергей Громенко: расследование самых громких коррупционных дел блокируется Офисом президента. Фото предоставлено Сергеем Громенко

Чаще всего президенту Зеленскому граждане забрасывают провал в борьбе с коррупцией.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал историк Сергей Громенко.

"Говорил, что будет рубить руки. Но расследования громких коррупционных дел блокируется Офисом президента. Даже Порошенко так не покрывал Свинарчуков, как Зеленский Татарова (заместителя руководителя Офиса президента обвинили в передаче взятки. - Gazeta.ua).

Люди надеялись, что с приходом этого президента не будет обстрелов и погибших. Напряжение уменьшилось. Но гибель Ярослава Журавля (13 июля командир отделения взвода разведки 35-й бригады морской пехоты пытался эвакуировать командира Дмитрия Красногрудя. Россияне расстреляли группу. Журавель остался раненый на поле боя, умер от потери крови. - Gazeta.ua) показала, что мира нет. Заговорили о подаче воды в Крым, возможное наступление России с полуострова. Это уничтожает идею Зеленского договориться с Путиным "где-то посередине", - объясняет эксперт.

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Есть также недовольны повышением тарифов, говорит он.

"Во время избирательной кампании Зеленский обещал, что найдет способ уменьшить их вдвое. Но с началом года цены на коммуналку выросли. Зарплаты увеличиваются лишь на бумаге. Все это создает впечатление, что президент не справляется.

Как только найдется что-то, что объединит недовольных, политическая карьера Зеленского закончится", - добавляет историк.

Полное интервью с Сергеем Громенко читайте в выпуске от 21 января.

28 процентов украинцев считают президента Владимира Зеленского неудачником года, по результатам опроса Фонда "Демократические инициативы" и Киевского международного института социологии в начале декабря.