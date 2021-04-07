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В столичной "Феофании" киевлян незаконно вакцинировали под видом медиков

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В столичной &quot;Феофании&quot; киевлян незаконно вакцинировали под видом медиков
В "Феофании" незаконно вакцинировали. Фото: Reuters

В киевской клинической больнице "Феофания" от коронавируса массово прививали людей по предварительной записи якобы остаточными дозами вакцины, но некоторые из них получили прививки препаратом, который предназначался для медиков.

Чтобы получить вакцину, желающие обращались в больницу по телефону, где им назначали дату и время процедуры. Таких пациентов заносили в списки как работников медучреждения, пишет "LB.ua".

Официально в "Феофании" вообще не делали прививки остаточными дозами, сообщил координатор вакцинации в Киеве Василий Животенюк.

"Мобильная бригада приезжает только сделать прививку. Больница должна только предоставить доступ к интернету, кабинету вакцинации и списку медиков, заверенный печатью учреждения. Это ответственность главного врача. Мобильная бригада читает список и видит, что вакцинирует такого-то человека и это медик. Только постфактум выяснилось, что кое-кто из вакцинированных не медик, а блогер", – сказал координатор.

Мобильные бригады приезжали в "Феофанию" более пяти раз для вакцинации медработников. Сейчас зафиксировано два случая, когда вместо медиков прививки получили другие люди. При этом они были уверены, что их вакцинируют именно остаточными дозами. Сколько всего человек было вакцинировано таким образом, неизвестно.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко отметил, что он поручил провести проверку возможного нецелевого использования вакцины в клинике "Феофания". По номеру, по которому ранее можно было записаться на прививку, сообщили, что вакцинацию уже не проводят.

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В Национальном плане вакцинации будет четко предусмотрено количество вакцинированных конкретно по месяцам. К концу 2021 должно быть вакцинировано подавляющее большинство населения Украины, чтобы был сформирован коллективный иммунитет.

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