В столице установят 2 главные елки

Елку установят под аркой Дружбы Народов. фото: pinterest.com

В Киеве установят главную елку города возле Арки дружбы народов.

Ранее была только главная елка страны.

Об этом сообщил основатель проекта Folk Ukraine, организатор новогодних и рождественских праздников на Софийской и Контрактовой площадях Игорь Добруцкий во время брифинга.

"Мы всегда, если вы помните, делали и европейскую часть рождественских и новогодних праздников, и часто украинскую. И этот год не исключение. И первая наша локация - это София. Это елка 31 метр высотой и тематика "Волшебный лес". И впервые мы вводим в употребление такое словосочетание, как "главная елка города Киева". Потому что сама локация - Арка дружбой народов. Как елка города (то есть у нас главная страны, а теперь еще города) - то она 20 метров высотой и ее тематика - "Хрустальный дворец", - сказал он.

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По словам организатора, все убранство главной елки, пешеходного моста, дорожек, которые идут до самой Арки дружбы народов - будет "хрустальное". Украшения будут выполнены в холодных цветах.

Главная елка страны в этом году будет искусственная. Ее открытие состоится 19 декабря в 19:00 на Софийской площади.