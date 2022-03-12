В США согласовали военную помощь Украине – до $200 млн

Выделение денег санкционировал президент США Джо Байдену, сообщил Белый дом. Фото: "Европейская правда"

Президент США Джо Байден издал меморандум о предоставлении Украине военной помощи на сумму до 200 млн долларов. Об этом сообщает корреспондентка Bloomberg в Белом доме Дженнифер Джейкобс.

"По словам Белого дома, Байден санкционировал выделение до 200 миллионов долларов на "оборонительные статьи", а также военное образование и подготовку для оказания помощи Украине", - написала Джейкобс в Твиттере.

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12 марта лидеры стран "Большой семерки" сделали совместное заявление о новых санкциях и давлении на Россию, которая развязала широкомасштабную войну с Украиной. Объявили, в частности, торговые ограничения. Также США обнародовали новый пакет санкций Российской Федерации. Санкции касаются элит и бизнесменов, которые являются соратниками и посредниками русского режима.