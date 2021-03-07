В США экстрадировали двух украинцев. Их подозревают в киберпреступлениях

Украинцев-хакеров экстрадировали в США. Фото: Корреспондент

Чехия выдала США двух украинцев, которых подозревают в киберпреступности и отмывании денег.

Подозреваемые якобы входили в организованную группу киберпреступников, которые действовали во многих странах. Группа была раскрыта полицией в сотрудничестве с Федеральным бюро расследований США, сообщает Radio Prague International со ссылкой на представителя Национального центра по борьбе с организованной преступностью Ярослава Ибегея.

Двух подозреваемых украинцев задержали в Чехии в феврале 2020 года. Сейчас они оба находятся в Соединенных Штатах в ожидании суда. Им грозит до 20 лет тюрьмы.

Фигуранты якобы использовали зашифрованное общение, платежи в криптовалюте, открытие банковских счетов в чешских банках под фиктивным удостоверением личности, зашифрованные устройства, виртуальные частные сети и другие методы анонимизации, чтобы максимально усложнить их обнаружение правоохранителями.

Убытки, вероятно причиненные подозреваемыми, полиция оценила в 500 тыс. долларов. Криминалисты работали над делом три года.

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