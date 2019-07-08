В Список Всемирного наследия ЮНЕСКО внесли еще 26 объектов

ЮНЕСКО пополнила свой список. Фото: Радио Свобода

Комитет Всемирного наследия в ходе своей 43-й сессии, которая проходит с 30 июня в Баку (Азербайджан), включил 29 новых объектов в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО, среди них 4 природных, 1 смешанный и 24 культурных.

Новые объекты обнародованы на сайте ЮНЕСКО.

43-я сессия Комитета Всемирного наследия продлится до 10 июля.

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Ранее, в комитете ЮНЕСКО изъяли вестник России, где крымский Херсонес указано русским.