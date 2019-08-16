В Соединенных Штатах ценят успех, а в Украине - неудачи, - Сергей Таран

Автор: Сергей Старостенко В Украине сильные социальные лифты: сегодня человек может быть тамадой на свадьбе. а завтра он народный депутат - говорит Сергей Таран

Украина имеет много комплексов неполноценности из-за того, что мы никогда не имели государственности, - говорит политолог Сергей Таран.

"Успех у нас не является основным капиталом. На западе голосуют за успешных людей. А украинцы жалуются на свою несчастную судьбу и ждут волшебников в голубом вертолете, которые бесплатно покажут кино", - рассказал он Gazeta.ua. Сергей Таран несколько лет преподавал в Соединенных Штатах Америки, и рассказывает, чем американское общество существенно отличается от украинского.

Вы некоторое время преподавали в Соединенных Штатах. Когда вернулись на родину?

Я должен был три недели дать студентам колледжа программу целого курса университета. По сути мы с ними работали по 18 часов в сутки. После этого мне несложно работать в любой аудитории. Когда началась Оранжевая революция, я сюда приехал и решил, что я уже докторскую завершу в Европе здесь. Поэтому Америку пришлось оставить.

Как сравните жизнь там и тут?

Украинская жизнь однозначно намного интереснее жизни в Соединенных Штатах. В Америке все прогнозируемо. Мне интереснее в Украине. Хотя с точки зрения государства Украина и украинцы очень далеки до многих европейских стран. Нам повезло жить в эпоху перемен. Те изменения, которые происходят в нашей стране, реально эпохальные. Их можно сравнить разве что с периодом Киевской Руси. Такие изменения происходят раз в несколько столетий.

Украинцы готовы восстать против диктатора и идти с деревянными щитами на пули, и так же готовы продать свой голос за 500 гривен

Но важно, чтобы мы помнили собственные уроки истории: украинцы всегда любили повстанцев, но так и не смогли после восстаний создать свое государство. Украинцы готовы восстать против диктатора и идти с деревянными щитами на пули, и так же готовы продать свой голос за 500 гривен. Очень важно - уметь создавать и защищать государственные институты и тех, кто это умеет делать.

Чем именно предсказуемы Штаты и непредсказуема Украина?

Там все можно более или менее прогнозировать. Достаточно взять массив социологических опросов, чтобы представить себе общественное мнение в Америке в течение последних 50 лет. Даже Трамп прошел все круги прогнозируемой классической американской политики, которую проходили другие кандидаты в президенты, - выдвижение, праймериз, дебаты ... Зеленский же участвовал в дебатах только один час. Институты США работают прогнозируемо и жестко. После того, как Трамп после своего избрания сделал много резких заявлений, институты и конгресс в частности очень быстро поставили его на место. Сейчас он делает стандартные шаги для американского президента. Трамп пришел к власти обещая электорату работу, а не чудеса. Представьте себе, что наш кандидат в президенты обещает такое избирателям. За него не проголосовали бы. У нас избиратель ждет хоть каких-то социальных выплат и быстрого чуда, а американцы - хотят работу. Поэтому Америка является Америкой, а Украина Украиной. Американское общество планирует свою жизнь на много лет вперед. Я, когда там жил, планировал свои встречи на полгода вперед. В Украине же, даже если завтра что-то планирую, я еще договариваюсь предварительно утром созвониться. Америка - очень элитное общество. Мы думаем, что это страна возможностей, что кто угодно со дна может подняться вверх. Ничего подобного. Соединенными Штатами последние 50 лет управляют несколько семейных кланов - Кеннеди, Буши, Клинтоны. Все. Это у нас, если у президента сын был избран депутатом, из этого делают целую историю. А в Америке это нормально. Целые семьи баллотируются в губернаторы. Президент Буш-старший де факто передал власть Бушу-младшему. Вы представляете на секундочку, чтобы что-то подобное было в Украине?

В жизни каждого украинском премьера наступает такое время, когда он говорит: "Я хотел сделать, а мне не дали, и поэтому я иду в политику". На западе говорят: "Я сделал, мне удалось, и поэтому я иду в политику"

Американцы сбиты очень наглухо. Чтобы прийти в американскую политику, надо закончить Йель, Гарвард, иметь очень много денег и связей. Поэтому американским обществом по сути управляют где-то 2-3 процента людей. И, возможно, еще до 10 процентов имеют влияние на этих людей - журналисты, голливудские актеры, создатели соцсетей. Это 10 процентов элиты, которые управляют Америкой. Украинское общество в этом смысле гораздо мобильнее. У нас не то что социальные лифты есть, у нас социальные ракеты. Сегодня человек может быть тамадой на свадьбе, а завтра он депутат. Сегодня ты танцуешь на сцене, завтра ты президент. Автор: Сергей Старостенко Такого в США даже близко быть не может. Как и во многих европейских странах. Именно поэтому эти общества успешные - потому что они ценят институты и традиции. Чем еще Украина отличается от Соединенных Штатов и стран Европы: на западе ценят успех. Человеку, который хочет идти в политику, надо иметь свою успешную историю. Трамп хвастался тем, что заработал миллиарды. Это ценится. В Украине же ценится неуспех - какая-то очередная история о том, что "я хотел", а "мне не дали". Если человек показывает, что он что-то сделал, стала богатым, все, у него шансов нет. Напротив, подстерегать, продал ли ты свой бизнес и считать, что успешное предприятие, это значит - "А, ты наворовал!" Эта зависть превосходит любые аргументы. В жизни каждого украинском премьера наступает такое время, когда он говорит: "Я хотел сделать, а мне не дали, и поэтому я иду в политику". На западе говорят: "Я сделал, мне удалось, и поэтому я иду в политику". Украина имеет много комплексов неполноценности из-за того, что мы никогда не имели государственности. Поэтому успех у нас не является основным капиталом. На западе голосуют за успешных людей. А украинцы жалуются на свою несчастную судьбу и ждут волшебников в голубом вертолете, которые бесплатно покажут кино. До тех пор пока мы не будем ценить успешных людей, которые умеют показывать результат, мы получим ту страну, которую мы имеем сейчас.

Насколько вам было внутренне комфортно жить в американском обществе?

С точки зрения комфорта в Америке гораздо лучше. Хотя мигрировать туда надо до 16 лет. Если же человек старше, для него это может биты очень тяжелый переход. Это депрессия, это возвращение мыслями к родине. Это значит, что ты с утра до ночи сидишь в интернете и читаешь новости с Украины. А вокруг чужие люди, которые не понимают тебя ни на уровне эмоций, ни на уровне чувства юмора. ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинский фотограф посчитала, сколько стоит жизнь в самом дорогом штате США В Америке нет глубинного юмора, который связан с иронией. Американский способ общения - как компьютер: если А, то это А, если В, то это В. Юмор прямоугольный, типа: человек шел, наступил на банан, поскользнулся, упал. Все смеются. Украинский юмор гораздо глубже. Украинцы играют совмещением не различных ситуаций, а совмещением различных смыслов. В Америке такого не понимают. Когда я шутил с американцами, я всегда объяснял, что имею в виду. Когда ты живешь там месяц, это еще ничего. Но когда ты годами живешь в среде, которая тебя не понимает, это достаточно депрессивно. В США штат Колорадо и штат Иллинойс будут возглавлять губернаторы с украинскими корнями. Новых руководителей избрали на недавних промежуточных выборах. Об этом сообщает "Голос Америки". В штате Колорадо победил 43-летний Джарелом Полис. Он принадлежит к третьему поколению иммигрантов, приехавших в США из Польши и Украины в начале ХХ века. В штате Иллинойс победил Джей Роберт Прицкер, его семья относится к 15 самых богатых семей мира. Прадед нового губернатора был украинским евреем и мигрировал в США. "Я происхожу из украинских евреев и горд работать с местной общиной тех, кто пережил Холокост", - отметил Джей Роберт.