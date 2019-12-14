В СНБО назвали ключевую составляющую национальной безопасности Украины

Сфера кибербезопасности является ключевой составляющей национальной безопасности Украины.
Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов во время встречи с делегацией Сената США, передает пресс-служба СНБО.
По словам Данилова, защита информации и устройств от хакеров крайне важна, ведь кибероружие вскоре будет самым мощным в мире.
"В следующие пять-десять лет кибероружие станет номером один в мире, даже ядерное оружие отойдет на второй план", - подчеркнул он.
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Данилов также рассказал о работе над обновленной Стратегией кибербезопасности, и отметил, что в аппарате СНБО продолжается работа над развитием Национального координационного центра кибербезопасности. Его главными задачами будет прогнозирования и выявления потенциальных и реальных киберугроз, а также обеспечение СНБО Украины аналитическими материалами.
Российские хакеры в течение последнего месяца совершили 11 атак на объекты критической инфраструктуры Украины.
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