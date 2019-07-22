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В штабе кандидатки от "Слуги народа" заявили о фальсификации при подсчете голосов в 148 округе

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В штабе кандидатки от &quot;Слуги народа&quot; заявили о фальсификации при подсчете голосов в 148 округе
Фото: УНИАН

В избирательном штабе Анастасии Ляшенко, кандидатки от политической партии "Слуга народа", заявили, что при подсчете голосов происходят манипуляции со стороны самовыдвиженца Фахраддина Мухтарова.

Об этом сообщают "Украинские новости".

"В случае несовпадения данных по многим участкам мы будем требовать пересчета бюллетеней. Сейчас окружной избирательная участок номер 148 противоправно объявил технический перерыв в непрерывном заседании ОИК по подсчету голосов избирателей до 10.00. На данный момент ОИК №148 приняла все протоколы от ГИК, но пока не распаковала их, не объявила данные из протоколов и не решила вопрос о внесении данных из протоколов в систему "Выборы". Большинство бюллетеней и корешков расфасованны по коробкам, но не опечатаны и не обпломбовани. То есть есть свободный доступ к данным бюллетеней. Все эти нарушения были зафиксированы и направлены в Центральную избирательную комиссию", - заявили представители штаба Анастасии Ляшенко.

Напомним, ранее штаб Анастасии Ляшенко сообщил, что проводит параллельный подсчет голосов, и предоставил данные предварительных результатов, которые совпадают с записанными в протоколах УИК в 148 округе. По данным параллельного подсчета Анатасия Ляшенко побеждает в 4 тыс. голосов.

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